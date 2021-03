Congreso de la CDMX aprueba licencia definitiva de Layda Sansores y Manuel Negrete

Pese a diferencias de criterio para aplicar la ley, de diputados del PRD y Morena, sobre la licencia definitiva a Layda Sansores San Román, como alcaldesa de Álvaro Obregón, el pleno del Congreso local terminó por aprobar por unanimidad la separación del cargo de la política campechana.

Lo mismo ocurrió con Manuel Negrete Arias, para separarse como alcalde de Coyoacán, aunque en este caso, como el funcionario pidió la licencia definitiva para dejar el cargo, no hubo discusión alguna.

Sin embargo, en el caso de Sansores San Román, el diputado local del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, acusó a Layda Sansores de que "mañosamente" pide licencia de 61 días, "para ganar tiempo y mantener en el puesto al Alberto Esteva; es decir, la persona que nombró la alcaldesa y no el que jurídicamente correspondería", dijo.

"Esa es la pretensión en este enredo. Solicita 61 días, cuando no procede de ninguna manera más de 60 días. Ella ya pidió licencia, primero se ausentó por 15 días, teniendo ese derecho. Luego lo hizo por 21 días. Es decir, le faltarían 24 días para llegar a ese término de 60 días", enfatizó el perredista.

Ante esto, insistió el diputado del sol azteca, "en 24 días más la alcaldesa entra en la falta absoluta de su cargo y, por ende, mientras la jefa de Gobierno manda una terna, el director Jurídico y de Gobierno, y no licenciado Esteva, debe quedar al frente de la alcaldía. Layda sólo pretende ganar días para mantener a ese servidor público y no como corresponde", denunció.

Empero, el diputado de Morena, Eduardo Santillán Pérez –candidato de ese partido para esa alcaldía--, respondió que debe aceptarse la licencia que pide Layda Sansores, "y no esperar los 24 días que pide mi amigo Gaviño. Si ya lo pidió, pues procedamos a aprobarla, finalmente se va a ir, ya sea en 24 días o desde hoy", aclaró el morenista.

Por ello, de nueva cuenta pidió la palabra el perredista para coincidir con Santillán, "en el tema de que la falta absoluta se da con efectos acumulativos. Coincido plenamente en el sentido de que debe darse desde este momento. De tal manera que proceda como impecablemente lo señaló el diputado Santillán", comentó.

A su vez, el diputado local del PAN, Pablo Montes de Oca, exigió que el sustituto de Layda Sansores, "debe ser mujer. La jefa de Gobierno debe presentar una terna en la que todas sean mujeres. Debe respetarse el tema de género", señaló.

Luego de 19 minutos de "diferencias", la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña Hernández, pidió a la secretaria, Donají Olivera Reyes, proceder a la votación sobre si el pleno del Congreso local concede o no la licencia definitiva a la candidata de Morena por el estado de Campeche.

Al dar el resultado de la votación, a todos sorprendió que en tan sólo 19 minutos "huyeron" siete diputados, pues al momento de iniciar la sesión ordinaria virtual de este martes, pasaron lista de presentes 62 legisladores.

Por ello, 55 diputados locales votaron a favor por la separación como alcaldesa de Álvaro Obregón de Layda Sansores San Román.

De inmediato, Saldaña Hernández procedió a plantear la licencia definitiva de Manuel Negrete, como alcalde de Coyoacán, dado que fue nombrado candidato del partido "Fuerza por México", para la gubernatura del estado de Guerrero.

Para las 9:46 horas –pues la secretaria de la Mesa Directiva tardó ocho minutos en leer el oficio que presentó el ex futbolista--, votaron a favor de su separación un total de 56 diputados; es decir, para ese momento ya había regresado un legislador.

Ante ello, el pleno del Congreso local ordenó que los directores generales Jurídicos y de Gobierno de Álvaro Obregón y Coyoacán funjan como interinos de ambas alcaldías, hasta que la jefa de Gobierno presente las ternas y que los legisladores escojan a quienes deban concluir el mandato de ambos funcionarios que hoy contendrán por las gubernaturas de sus estados natales.