Congreso de Morena acuerda relevar a Polevnsky de la dirigencia

A mano alzada, el Congreso Nacional de Morena acordó nombrar hoy presidente provisional para que a más tardar en 4 meses convoque a reponer la elección interna; entre uno de los nombres para encabezar al partido figura fuerte el diputado federal Alfonso Ramirez Cuéllar.

Los congresistas realizan listas de oradores y propuestas para presidente provisional y 10 secretarios integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) pues por votación acordaron que sigan en su cargo 11 integrantes de la dirigencia que llegaron al cargo electos en Congreso de 2015, incluida Yeidckol Polevnsky pero como secretaria general.

Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena y quien encabeza los trabajos del Congreso, advirtió que nadie puede prorrogarse al infinito.

El Congreso inició casi a las 13 horas con quórum de mil 310 congresistas de un total de 3 mil, y con ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien por primera vez se ausenta de un congreso morenista.

Luján advirtió que el pleno que realizan está blindado jurídicamente para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no lo anule.

"Necesitamos movilizarnos y hacer presión para que el Tribunal deje de emitir resoluciones políticamente cuestionadas.

"Buscan hasta debajo de las piedras y eso tiene que ver con el dolo y nos dejan sin ningún recurso jurídico para podernos defender", dijo.

El Congreso que se realiza hoy a puerta cerrada se encuentra impugnado por la misma Polevnsky, quien el pasado 23 de enero ingresó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un juicio para advertir la "ilegal" convocatoria del cónclave morenista.

Según el aspirante a la dirigencia morenista Alejandro Rojas Díaz Durán sin 17 las impugnaciones contra el Congreso Nacional Extraordinario que será un evento "patito" y de fiesta en apoyo a Luján.

Desconoce legalidad de Congreso

La aún secretaria general en funciones de presidenta, Yeidckol Polevnsky, desconoció la legalidad del Congreso Nacional que esta tarde se alista a relevarla como dirigente.

"El Comité Ejecutivo Nacional, es el único órgano de dirección de Morena que puede establecer los lineamientos para el cambio de dirigencia de nuestro partido.

"La unidad en el partido y el apoyo al presidente @lopezobrador_ son el camino", escribió en su cuenta de Twitter.

Según Polevnsky el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al CEN de Morena reponer la elección Interna anulada en octubre y el Congreso-cuya plenaria no es legal, según ha dicho- no puede tomar decisiones que no le corresponden.