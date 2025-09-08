logo pulso
Congreso de Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum

La moción presentada por congresistas peruanos acusa a Claudia Sheinbaum de hostilidad hacia Perú al desconocer sucesión constitucional.

Por Redacción

Septiembre 08, 2025 07:54 p.m.
A
Congreso de Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum

En una votación celebrada este lunes, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú aprobó con 12 votos a favor y 6 en contra una moción para declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Motivos del rechazo

La iniciativa fue presentada por el congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), junto a Patricia Juárez y María del Carmen Alva, y se fundamenta en la acusación de que Sheinbaum ha demostrado "una conducta hostil hacia el Perú" desde octubre de 2024 al desconocer la sucesión constitucional tras la vacancia de Pedro Castillo y al referirse a este como el "legítimo presidente del Perú"

El documento parlamentario sostiene que sus declaraciones constituyen una "inaceptable injerencia" y una afrenta a la institucionalidad peruana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Defensa de la soberanía y prudencia diplomática

Los promotores de la moción han subrayado que esta medida no afecta al pueblo mexicano, sino que busca defender la soberanía nacional y responder a la "ofensiva" retórica diplomática

En contraparte, el congresista Álex Flores (Bancada Socialista) opinó que las expresiones de la mandataria deben considerarse "opiniones personales" sobre una situación política concreta y no como actos de injerencia diplomática, especialmente porque no fueron canalizadas oficialmente.

Siguientes pasos

La moción será trasladada al Pleno del Congreso para su discusión y votación definitiva; de ser aprobada, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá notificar oficialmente la declaración mediante canales diplomáticos

  

Congreso de Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum
