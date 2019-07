Congreso de Tabasco avala Ley Garrote; "es para que no haya sobornos", dice AMLO

Tras dos horas de discusión, protesta de ciudadanos y la oposición de la bancada del PRI, el Congreso de Tabasco avaló con 24 votos a favor, 1 voto en contra y cero abstenciones una reforma al código penal del estado, donde estableció una pena de hasta 20 años de cárcel para quienes extorsionen y bloqueen empresas públicas y privadas.

Al final sólo se le hizo una modificación al artículo 308 bis del citado dictamen, donde se precisó la sanción de 13 años de prisión para quienes, a través del cierre vías de comunicación, intenten extorsionar a empresas.

Previamente el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, se reunió con legisladores locales para aclarar algunas dudas sobre esa reforma propuesta por el gobernador del estado, Adán Augusto López.

"A ver señores, la protesta ciudadana es un legítimo derecho que está previsto en la Constitución, insisto esta reforma al Código Penal, es antiextorsión, en ningún momento, es antimanifestación", señaló.

Y agregó: "No, es una cuestión que se desvirtuó que faltaba platicar y aclarar y en ese sentido para eso hemos tenido ese diálogo, durante un buen rato de la mañana, para aclarar esas dudas".

Es para que no haya sobornos: AMLO



El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que los cambios hechos por el Congreso de Tabasco al Código Penal de esa entidad, que castigan con hasta con 20 años de cárcel a quienes se manifiesten con marchas y bloqueos en carreteras o impida la ejecución de obra pública sea una "ley garrote".

"Tengo información, no es así, se está buscando corregir un vicio, que se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex para poder llevar a cabo un trabajo de Pemex o una compañía que trabajaba para Pemex, se les extorsionaba, se les cobraba para poder pasar 500 mil pesos a la semana".

Durante su conferencia de prensa, el presidente López Obrador confió en que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López (Morena) aclare dicha modificación. "No es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos, que no se instaure el 'moche' como forma de gobierno. Se acaba el 'moche', se acaba el huachicoleo", insistió.