Congreso de Tlaxcala aprueba el matrimonio igualitario

Con 16 votos a favor y tres en contra, el Congreso de Tlaxcala aprobó la legalización del matrimonio igualitario y, conforme a las reformas al Código Civil del estado, garantizó la igualdad y erradicó la discriminación al reconocer al matrimonio como la unión entre dos personas y no precisamente entre hombre y mujer.

La propuesta del diputado del PRD, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, considera que la promesa de matrimonio sea aquella que se hace mutuamente entre dos personas, quienes son los esponsales; que el matrimonio es la unión libre y con el pleno conocimiento de dos personas, cuyo objetivo es hacer la comunidad de vida en donde ambas personas se procuran; que el concubinato es cuando dos personas solteras se unen y que podrán contraer matrimonio quienes hayan cumplido 18 años.

De esta manera Tlaxcala se suma a los otras 21 entidades federativas que aprobaron el matrimonio entre personas del mismo sexo, y sobre todo atiende al derecho a la comunidad LGBTTTIQ.

La diputada Laura Flores Lozano, también del PRD, razonó su voto a favor y expuso que no se puede darle la espalda a un sector que exige con consentimiento de causa, que el matrimonio igualitario debe ser legal en la entidad para erradicar la discriminación y garantizar un derecho legítimo.

Pero el legislador del PAN, Omar López Avendaño, manifestó su rechazo porque consideró que la propuesta no incluye el tema de la procreación, adopción y educación de hijos entre personas del mismo sexo.

También el Partido Encuentro Social Tlaxcala (PEST) votó en contra al considerar que el matrimonio significa la unión entre hombre y mujer.

Luego de la aprobación el Frente Nacional por la Familia en Tlaxcala calificó la jornada legislativa como "lamentable" porque con esa reforma al Código Civil se vacía de contenido al término matrimonio y elimina el respaldo jurídico para la familia.

"Esta acción en manos de legisladores, la mayoría de Morena, afecta directamente a los niños que están a la espera de que el gobierno les restablezca a lo que perdieron una madre y un padre", declaró Viridiana Menezes, coordinadora del Frente en Tlaxcala.

Por su parte Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional de la Familia aseveró que es "muy desafortunado que los legisladores de Tlaxcala no centren su prioridad en la Familia y sus necesidades que tiene hoy en plena pandemia, con esto comprobamos que los legisladores obedecen y se doblegan ante ideologías que causan un severo daño social y más para nuestros hijos, sin embargo, el FNF seguirá a nivel nacional fomentando el fortalecimiento de la familia y salvaguardando la inocencia de nuestros hijos", expresó.