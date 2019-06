Congreso declara constitucional reforma sobre paridad de género

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, declaró constitucional la reforma sobre paridad de género, una vez que ya fue aprobado por más de 17 congresos estatales, el cual fue enviado a la Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial.

La diputada Verónica Juárez (PRD), sostuvo la declaratoria da por terminada "la simulación, los discursos y los pretextos" que han sostenido que las mujeres "no estamos capacitadas, que falta experiencia, que las mujeres no valen lo mismo que los hombres", para ocupar cargos públicos.

"Se acabaron los templetes sin mujeres, se acabaron las conferencias sobre maternidad sin mujeres, se acabaron las juanitas, se acabaron las interpretaciones, las réplicas condescendientes y paternalistas. No queremos un México en donde los hombres hablen por las mujeres", externó.

Desde la tribuna del Senado, la senadora Verónica Camino Farjat (PVEM), señaló que si no fuera por la lucha de mujeres que han abierto camino para lograr la paridad e igualdad, "no estaría yo aquí a los 35 años", pero también agradeció a los hombres que creen en las mujeres y que les han dado su voto de confianza y que han votado por la paridad, "aun en contra de que otros de sus compañeros decían que las mujeres no merecen la paridad".

Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano (MC), dijo que las mujeres aportan a la política y a los partidos liderazgos y mejores capacidades, "estábamos en falta desde los noventas", pues sin duda, las mujeres traen el lenguaje de la vida cotidiana y no abstractos, "nosotros queremos compartir con los hombres el poder público y la vida del hogar".

La senadora del PRI, Beatriz Paredes, sostuvo que con "admiración, dolor y rabia", ha observado a las mujeres de América Latina, por lo que considera un privilegio haber participado en la construcción de la paridad en la historia del país, "mi homenaje a las legisladoras que nos dieron un ejemplo de capacidad, negociación y arquitectura de acuerdos", externó.

"Si la participación de las mujeres no cambia el modo de ejercer el poder, esta es una conquista histórica nugatoria, tenemos que incorporar nuestra capacidad de construir armonía, negociar, respetar al otro, y reconocer el valor de todas las generaciones", indicó la priísta.

La diputada Verónica Sobrado (PAN), agregó que la reforma aprueba la paridad en todos los nombramientos de las secretarías de gobierno federal y sus homólogos en las 32 estados de la República; en la elección de candidaturas a diputaciones y senadurías, los ayuntamientos, los partidos políticos y hasta la integración de los organismos públicos autónomos, en la Suprema Corte de Justicia.

"Hoy tenemos que mirar hacia adelante para que la paridad de género se materialice en la legislación secundaria. Y por eso les digo que ahí estará Acción Nacional para modificar las más de 30 leyes que se deben adecuar en el Congreso de la Unión y en los congresos locales", refirió.