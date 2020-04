Congresos estatales gastan más por estar en Twitter, pero fallan al no rendir cuentas (Gráficos)

Los congresos locales en México incrementaron su uso de Twitter, pero todavía le deben a la ciudadanía en materia de transparencia, promoción de un parlamento abierto y diálogo, concluye el reporte "Uso de Twitter en los congresos locales de México", publicado este mes por Visión Legislativa.

En Twitter, todos los días hay por lo menos una tendencia que aborde la agenda política del país. La efervescencia por este tema es tal que el escenario en esta plataforma se encuentra polarizado y preocupa ya especialistas en la materia.

Pero no todo es negativo, esta plataforma también ha sido un impulsor de movilizaciones y acciones de rendición de cuentas en más de una ocasión. El principal referente de la participación política de los mexicanos a través de tuits es el movimiento #YoSoy132, surgido en el contexto electoral del 2012.

Más tarde vino #Ayotzinapa, en 2014 y después las elecciones del 2018, en las que las "benditas redes sociales" -como las bautizó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tras su triunfo- marcaron un precedente en México.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Twitter se ha convertido en uno de los escenarios de políticos más importantes en el entorno digital, tanto dentro como fuera del país. En este complejo escenario, hay diversos canales para ejercer participación ciudadana, uno de ellos es el diálogo entre ciudadano y legisladores y congresos locales.

En este contexto, órganos legislativos gastan millones de pesos para promover canales de comunicación en Twitter y otras redes sociales, pero lograr esta tarea va más allá de ejercer presupuesto y tuitear todos los días.

Con el objetivo de informar e interactuar con la ciudadanía los congresos son cada vez más adeptos a Twitter, usan más la plataforma, y diversifican los contenidos que ofrecen, transmiten más sesiones en vivo, publican infografías, y en general están tuiteando más, pero no han logrado del todo crear diálogos circulares con los ciudadanos.

En entrevista con SinEmbargo, María del Carmen Nava Polina, fundadora de la organización Visión Legislativa, consideró a partir de los resultados que arrojó el informe "Uso de Twitter en los congresos locales de México" que los congresos en el ámbito local aún tienen pendiente hacer más atractiva la comunicación desde Twitter, sobre todo hacia segmentos específicos como los niños, jóvenes y adultos mayores, así como el abordaje de temas específicos.

"Una de las conclusiones de este tipo de reportes es: ¿de qué se están haciendo cargo los congresos para ser más atractivos, están logrando tener un alcance hacia la niñez, hacia jóvenes, hacia adultos mayores, hacia los distintos temas que tienen los distintos congresos, las distintas entidades federativas? yo creo que todavía falta, en ese sentido hay mucho por andar", consideró la especialista.

En este contexto, los congresos llevan a cabo acciones para comunicar a través de las redes sociales, en donde Twitter refleja la calidad de representación de los órganos legislativos; citando a World E-Paliamento, Visión Legislativa observó que para el 2018 el 68 por ciento de los parlamentos a nivel mundial utilizan Twitter como medio de comunicación.

USO DE TWITTER

De acuerdo con el estudio realizado por esta organización, este año los congresos locales trabajan con una reducción presupuestal del 41 por ciento en relación con el año anterior. La asignación de recursos para el 2020 ascendió a 2 mil 452 millones 509 mil 122 pesos, en tanto que en el 2019 recibieron 4 mil 165 millones 167 mil 089 millones de pesos.

Uno de los principales pendientes en materia de ejercicio presupuestal es la transparencia en gastos para publicidad, ya que organizaciones como Fundar han reportado que al menos la mitad de los congresos locales no hacen públicos todos los datos sobre los gastos que ejercen en esta materia, de acuerdo con el informe de Visión Legislativa

El estado en que se encuentra esta práctica de cara al periodo electoral del 2020-2021, en el que los legisladores aprobaron ya la posibilidad de reelección en las diputaciones, muestra signos de mejoría pero con importantes pendientes en cuanto a la construcción de diálogos y de parlamento abierto, en este sentido, la organización encontró que solo siete de los 32 congresos locales hablan sobre la construcción de parlamento abierto en la Red.

En 2013 solo 21 de los 32 congresos locales contaban con una cuenta de Twitter, de acuerdo con el informe, en aquel año aun cuando la mayoría ya tenía cuenta en esta plataforma el uso de ella no era tan efectivo, pero la participación de los órganos legislativos en esta red social se incrementó de manera considerable para el 2019 en que emplean de mejor manera la plataforma y el Congreso de Aguascalientes es el único que no se ha incorporado a la plataforma.

Los congresos locales de la Ciudad de México (CdMx), el Estado de México (Edomex), Veracruz y Jalisco son los que ejercieron mayor presupuesto en materia de comunicación en 2019, pero solo CdMx y Edomex figuraron en la lista de los más activos a los que también se sumaron San Luis Potosí e Hidalgo.

LA LEY DE TRANSPARENCIA

Nava apuntó que en lo que respecta a la comunicación ejercida desde las redes sociales por órganos legislativos, determinar cuándo la generan de manera efectiva, es una tarea más complicada que solo seguir las pautas de la Ley de Transparencia, ya que en estas plataformas, incluso cuando se observan todos los aspectos legales, hay posibilidad de que existan vicios en la práctica.

Uno de ellos son las adjudicaciones directa a agencias de marketing o que se generen estrategias de difusión fallidas en las que no existan herramienta de medición.

"También podemos estar en el escenario ideal de transparencia pero que haya connotación de asignaciones directas, poco claras, de licitaciones de empresas que generan contenidos, y que esos contenidos sean bots, o que esos contenidos no les lleguen a nadie, no generen un enriquecimiento democrático.

Por eso mis comentarios ampliados de que no es una perspectiva única la que tenemos que correr y que tampoco son afirmaciones categóricas de: esta bien, o mal la asignación de recursos, si no de que cómo los usamos, debemos transparentar los, sí o sí porque insisto es una obligación legal, pero no basta transparentar, sino que hay que reflejar cuál es el alcance de esa comunicación que se realizó y si realmente se llegó a las personas o no", consideró la directora de la organización.

María del Carmen Nava también preciso que para generar indicadores en este sentido una apuesta sería incrementar las acciones de observación ciudadana.

"En ese sentido tendríamos que exigir una muy buena difusión de contenidos plurales, un uso más intensivo de redes sociales, que ese uso o asignación presupuestal no sea enfocado a generar por ejemplo, bots, o a inflar cuentas, sino que realmente sea un trabajo orgánico y claro se tendría que vincular con que la información y el uso presupuestal de asignación de este tipo de difusión de contenidos fuera perfectamente transparente".

HASHTAGS COMO HERRAMIENTAS

Una manera efectiva de hacer públicas las sesiones de los congresos es a través de la herramientas de streaming vía Twitter. En lo que respecta al empleo de esta tecnología, Visión Legislativa encontró que solo 16 de los 32 congresos locales la emplean: Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

La organización encontró dos aspectos en que los congresos locales utilizan las etiquetas o hashtags para comunicar mejor sobre su labor comunicativa, el primer es el empleo de lenguaje incluyente, es decir la diferenciación de género, el uso del singular y el plural, en este caso solo seis congresos lo utilizaron de esta manera.

La segunda tiene que ver con el uso del hashtag como herramienta histórica, al utilizar etiquetas oficiales como #DeAcuerdoContigo y #CongresoCDMX se documenta de manera histórica la información publicada en esta red social.