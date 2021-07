Conmina senador a expedir certificado de vacunación antiCovid

El senador del PRI, Manuel Añorve, enlistó un punto de acuerdo en la Gaceta de la Comisión Permanente, para exhortar a la Secretaría de Salud a que, de manera inmediata, emita un certificado de vacunación contra el SARS-CoV-2 y se haga llegar a quienes ya recibieron la vacuna.El legislador señaló que, aunque la campaña de vacunación contra la Covid-19 sigue en marcha, no queda claro cuál será el documento oficial que expedirán las autoridades para que las personas puedan comprobar que ya se aplicaron el biológico.Argumentó que en Estados Unidos expiden una tarjeta, respaldada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, con información de la fecha, lugar y tipo de vacuna recibida, mientras que en la Unión Europea se expide un certificado, incluso de manera electrónica, que demuestra que una persona ya recibió las dosis contra este virus.Dijo que en casi todos los países en los que se lleva a cabo la vacunación contra la Covid-19 se expide un certificado reconocido por alguna autoridad nacional o internacional, para que las personas puedan demostrar que ya están inmunizadas.Sin embargo, Añorve Baños indicó que, en México, lo único que han recibido quienes ya se aplicaron las dosis, "es una hoja de papel con un dibujo de un correcaminos", que les genera incertidumbre, porque a pesar de que ya se vacunaron no pueden demostrarlo de manera fehaciente cuando se les es requerido."Es increíble que nadie pensó en que se debía emitir una especie de certificación oficial, pero, afortunadamente, este error de cálculo y de ejecución puede solucionarse rápidamente, sin provocar muchos problemas", apuntó.Por ello, conminó a la Secretaría de Salud a que ponga en marcha un programa para emitir el certificado de vacunación contra la Covid-19, "no sólo porque será necesario demostrar que ya estás vacunado cuando viajes fuera del país, sino porque es un derecho de todo mexicano", remarcó.