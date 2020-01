Conmueve en redes muerte de "Firulais", el perro de la terminal

La difusión de la muerte del perro conocido como "Firulais" se ha vuelto viral a través de las redes sociales y ya generó reacciones de consternación, debido a que era ya un auténtico personaje en Ciudad Mante.

Durante el jueves comenzaron a circular fotografías del perro con la versión de que presuntamente lo habían envenenado y que había sido llevado a una clínica veterinaria donde intentaban salvar su vida.

Por la tarde surgió una segunda versión, de que en su atención no habían sido encontradas evidencias de intoxicación, sino que tenía un problema renal.

"Firulais" cobró fama porque desde hace mucho tiempo vivía en la terminal de autobuses de la empresa Transpaís, en Ciudad Mante, al grado de que fue prácticamente adoptado.

"El perrito hasta su uniforme tenía de la empresa y todo mundo lo quería. Que lamentable su muerte", comentó Cristian González.

Por la noche, Transpaís difundió un texto a través de su página de Facebook en la cual confirmaron que el perro había fallecido.

"Acabamos de recibir la triste noticia que Firulais, miembro de la familia Transpaís ya no se encuentra con nosotros".

El escrito indica que tuvo complicaciones, "desgraciadamente ya no se pudo hacer nada y se tomó la decisión de ponerlo a dormir".

Y se añade: "Desde ahora Firulais dará sus rondines y nos cuidará a todos desde el cielo. ¡hasta siempre Firu!".

Las reacciones continuaron en las redes sociales, como el mensaje que escribió Betty Aguilera, "Que triste noticia. Les agradezco haber sido tan generosos en adoptar a Firus, en hacerlo sentir parte de una familia".

"En dos ocasiones que fui al Mante vi a Firulais antes de abordar el autobús, sea bienvenido en el reino de los perruno", expresó Iris Mar.