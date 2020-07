Connacionales alistan protestas por visita de AMLO a EEUU

Organizaciones de migrantes en Estados Unidos alistan manifestaciones en Washington, D.C. por la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Organizaciones como Centro Legal por La Raza, Red de Pueblos Transnacionales, Movimiento Migrante Mesoamericano, Kino Border Initiatives, entre otras, hicieron pública una carta en la que le piden al Mandatario mexicano cancelar su viaje a la capital estadounidense: "Quédese en casa, Presidente.

"Si se realiza la visita, nos movilizaremos en Washington y en los consulados mexicanos en todo el país, de manera presencial —respetando las medidas sanitarias para proteger a nuestra comunidad— y por medios digitales, en protesta por la visita y en defensa de nuestros derechos y de nuestras familias", escribieron.

Estas organizaciones expusieron que abogan por un México soberano, proderechos, multilateral, autodeterminado en sus relaciones diplomáticas y firme defensor de los derechos de las y los mexicanos tras las fronteras.

"Viajar a Washington en medio de un brote muy grave del coronavirus en Estados Unidos y México, mientras la mayor parte de las poblaciones de los dos países están escondidas por temor a la persecución y no pueden viajar ni siquiera para enterrar a un familiar fallecido por la pandemia, es un golpe al movimiento por la defensa de la dignidad de los mexicanos migrantes más pobres, y una traición a los fundamentos de nuestra nación mexicana", mencionaron.

La carta está dirigida al presidente López Obrador; al canciller Marcelo Ebrard y al subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, a quienes expresaron el rechazo al anuncio de la visita oficial.

"Esta visita es una bofetada en la cara para las familias mexicanas que vivimos en Estados Unidos y hemos sufrido cuatro años de ataques incesantes del gobierno antiinmigrante de Trump", dijeron.

Los firmantes reconocieron la importancia de la entrada en vigor del T-MEC, pero consideraron que ello no justifica la visita, sobre todo porque el presidente de Estados Unidos sostiene su administración en el desprecio y la violencia en contra de la comunidad latina.

"También, [López Obrador] dijo querer ´agradecerle al presidente Trump por su gesto de apoyo y de solidaridad´ por el envío de algunos ventiladores. Esto es un argumento insultante para los miles de migrantes mexicanos que han muerto y están muriendo de Covid-19 en Estados Unidos", apuntaron.

Por su parte, Dolores Pineda, de la organización Ocho en Movimiento, dijo que planean la movilización para el 8 de julio a las 15:00 horas en Washington.

Apoyo. También existe apoyo a la visita por parte de titulares de organizaciones, clubes, federaciones y grupos de migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos que participan en reuniones con el senador José Narro Céspedes.

Expusieron en un escrito que el anuncio de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington abrió un debate sobre la pertinencia de dicha visita y "aunque se puede no compartirla [la decisión del encuentro], es tiempo de respetarla", detallaron.