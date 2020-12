Conoce las 6 especies de felinos que habitan en México

Observar a un felino salvaje, aunque sea a través de una pantalla, siempre es algo fascinante. Sus movimientos ágiles, pelaje de apariencia reluciente y gélida mirada pueden hipnotizarte por un buen rato (y, ciertamente, te aterrarían si los vieras en la naturaleza).

En México habitan 6 especies de felinos, que viven en solitario gran parte de su vida y son conocidos por sus hábitos nocturnos y su habilidad para cazar. En "Destinos" de EL UNIVERSAL dejamos algunos datos sobre ellos para que los conozcas un poco más.

1. Jaguar

Se trata del felino más grande que habita en el continente americano y su tamaño solo es superado por el de los tigres y leones, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza. Un ejemplar puede medir entre 1.5 y 2.4 metros de largo, y de altura al hombro entre 70 y 80 centímetros; sin embargo, se sabe que los jaguares de Mesoamérica son más pequeños que los de Sudamérica.

A pesar de que no son los mayores en tamaño, sí poseen la mordida más grande entre los felinos: sus dientes son tan poderosos que rompen el caparazón de una tortuga.

El color de su pelo varía del amarillo al rojizo, aunque el rasgo más esencial es su piel cubierta de manchas de contorno oscuro; en Sudamérica también son comunes los jaguares de color negro.

Se ha descubierto que se mueven por grandes extensiones de tierra: en la región de Calakmul los machos tienen áreas de actividad mayores a 700 kilómetros cuadrados (o 65 mil campos de futbol soccer), mientras las hembras abarcan 160 kilómetros cuadrados (o 15 mil campos de soccer).

La especie se adapta a diversos ecosistemas, como los manglares, selvas tropicales, desiertos y zonas montañosas. En México, actualmente vive en áreas de difícil acceso en las costas del Pacífico y del Golfo, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental y el sureste del país. Se ha perdido más del 40% de su distribución.

Se cree que cuando llegaron los europeos a nuestro continente había más de 100 mil jaguares, pero hoy en día se ha perdido 50% de su hábitat.

Forma parte de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en la categoría de especie Casi Amenazada.

2. Ocelote

Es un felino relativamente pequeño, que mide entre 73 centímetros y un metro de largo, mientras su altura va de 26 a 41 centímetros. Su pelaje es casi por completo dorado y en gran parte de su cuerpo posee un complejo patrón moteado, único en cada ejemplar: son manchas negras o marrones con un centro en tono café más claro, que a veces se unen para formar franjas o cadenas completas.

Se alimenta de animales pequeños como roedores, aves, anfibios e insectos. No obstante, puede ser presa de anacondas, boas o águilas arpía, según el Zoológico de San Diego. Por cierto, los ocelotes son bastante especiales, pues remueven todo el pelaje o plumaje de su presa antes de comerla.

Habita en una gran parte del continente, desde el sur de Texas hasta el norte de Argentina. En México, su población se distribuye desde Sonora y Tamaulipas hasta el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), el este de Chiapas y la Península de Yucatán. Vive en zonas de bosque espinoso y mesófilo, selva y matorral.

La Lista Roja de la UICN lo considera una especie de Preocupación Menor.

3. Puma

Aunque se trata de una sola especie, es conocido con otros nombres como pantera o león de montaña. Se identifica por su pelaje uniforme en la mayor parte del cuerpo, que puede variar del gris al marrón rojizo, según la Enciclopedia Británica. Otra importante característica es que no posee rugido.

Un puma macho puede medir entre 1.8 y 2.4 metros en edad adulta, y su cola es casi tan larga como su cuerpo y cara combinados. Además son grandes atletas, que corren a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y saltan hasta 4.6 metros, asegura el sitio web Live Science.

Esta especie de felino abarca desde el sureste de Alaska hasta el sur de Argentina y Chile. Se encuentra en todo tipo de bosques, tierras bajas y desiertos montañosos, según el Zoológico Tamatán.

En la Lista Roja de la UICN se incluye como especie de Menor Preocupación.

4. Yaguarundi

Tiene una apariencia muy peculiar y fácilmente identificable, pues su rostro pequeño es más parecido al de una nutria que de un felino. Otra característica distintiva es su gran habilidad para nadar, según la Enciclopedia Británica.

Tiene un cuerpo alargado con extremidades cortas, además de una extensa cola. Un adulto mide entre 90 centímetros y 1.3 metros de largo. Su pelaje puede ser café rojizo o gris.

Su hábitat está entre el suroeste de Estados Unidos y a lo largo del continente hasta llegar a Sudamérica. En México, se halla en las planicies de Tamaulipas, la Península de Yucatán y la costa del Pacífico.

Pertenece a la Lista Roja de la UICN, dentro de la categoría de Preocupación Menor.

5. Gato montés

También es conocido como lince rojo. Se trata de un felino pequeño, cuyo rostro recuerda al de los gatos domésticos. Su cuerpo puede medir entre 65 centímetros y un metro.

Se alimenta de animales pequeños, como roedores y aves, o hasta reptiles y ciervos, de acuerdo con el Zoológico Guadalajara. Su hábitat son los bosques, áreas montañosas y semidesérticas; puede encontrarse desde el sur de Canadá hasta Baja California y el norte de nuestro país.

En la Lista Roja de la UICN, es una especie de Preocupación Menor.

6. Tigrillo

Es el felino salvaje más pequeño que habita en México: un ejemplar adulto pesa entre 1.3 y cinco kilos, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). También es el único en nuestro país con adaptaciones para vivir entre los árboles, aunque casi todos son felinos buenos para trepar.

Su aspecto es parecido al de un ocelote. Su dorso es café con manchas más oscuras bordeadas en negro.

Vive en ambientes boscosos, desde el norte de México hasta el norte de Argentina. Se halla en estados como Sonora, Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.