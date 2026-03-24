Consejeros del INE aclaran desconocer documento sobre Plan B

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Siete de los once

del Instituto Nacional Electoral (

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

) aclararon que, hasta la fecha, no ha emitido observaciones ni propuestas respecto al denominadoen materia electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.En unsuscrito por siete consejerías, se detalló que diversoshan referido a la supuesta entrega de unal órgano electoral."Desconocemos por completo su origen,y las circunstancias de su presunta entrega, por lo que dicho material no refleja ni representa una", indicaron losEn ese sentido, refrendaron suy disposición para aportar laen la eventual reforma en materia electoral."En consecuencia, atenderemos cualquier requerimiento o llamado que se nos formule por lascorrespondientes", dijeron.Elfue firmado por:ConsejeroConsejeraConsejeroConsejera Rita Bell López VencesConsejero Jaime Rivera VelázquezConsejeraCuevasConsejera B. Claudia Zavala Pérez.-----Taddei va por exponer puntos de vista en el Senado sobreLa consejera presidenta del, solicitó en días anteriores ser escuchada en el, para exponer sus puntos de vista sobre elpropuesto por el Ejecutivo.Sin embargo, la sesión programada para el pasado lunes en lasde Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de lafue reprogramada para el martes.Tras esto, en sus redes socialesafirmó que al interior delno se ha elaborado, discutido ni consensuado documento alguno que contenga aportaciones o sugerencias a dicha iniciativa."Estoy convencida de que cualquierdebe construirse con, análisis riguroso y sustento técnico. Reiteramos nuestra disposición para aportar laa lo largo de más de 35 años, siempre desde la colegialidad y con total transparencia", mencionó.