Consejeros del INE aclaran desconocer documento sobre Plan B
La presidenta del INE solicitó ser escuchada en el Senado para hablar sobre la reforma electoral.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Siete de los onceconsejeros del Instituto Nacional Electoral ( INE
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) aclararon que, hasta la fecha, no ha emitido observaciones ni propuestas respecto al denominado Plan B en materia electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En un comunicado suscrito por siete consejerías, se detalló que diversos medios de comunicación han referido a la supuesta entrega de un documento atribuido al órgano electoral.
"Desconocemos por completo su origen, contenido y las circunstancias de su presunta entrega, por lo que dicho material no refleja ni representa una posición institucional", indicaron los consejeros.
En ese sentido, refrendaron su apertura al diálogo y disposición para aportar la experiencia técnica en la eventual reforma en materia electoral.
"En consecuencia, atenderemos cualquier requerimiento o llamado que se nos formule por las vías institucionales correspondientes", dijeron.
El comunicado fue firmado por:
Consejero Arturo Castillo Loza
Consejera Carla A. Humphrey Jordan
Consejero Martín Faz Mora
Consejera Rita Bell López Vences
Consejero Jaime Rivera Velázquez
Consejera Dania Ravel Cuevas
Consejera B. Claudia Zavala Pérez.
-----Taddei va por exponer puntos de vista en el Senado sobre reforma electoral
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, solicitó en días anteriores ser escuchada en el Senado de la República, para exponer sus puntos de vista sobre el Plan B propuesto por el Ejecutivo.
Sin embargo, la sesión programada para el pasado lunes en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores fue reprogramada para el martes.
Tras esto, en sus redes sociales Dania Ravel afirmó que al interior del INE no se ha elaborado, discutido ni consensuado documento alguno que contenga aportaciones o sugerencias a dicha iniciativa.
"Estoy convencida de que cualquier reforma electoral debe construirse con diálogo, análisis riguroso y sustento técnico. Reiteramos nuestra disposición para aportar la experiencia acumulada a lo largo de más de 35 años, siempre desde la colegialidad y con total transparencia", mencionó.
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