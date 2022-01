Consejeros del INE aparecen como ambiciosos por estar peleando por dinero: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que, al solicitar un presupuesto extra para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) aparecen como "ambiciosos", pues señaló que se ponen a pelear por dinero.

Señaló que, al pelear por dinero, el órgano electoral -al cual acusó ser parte del bloque conservador - se va degradando y pierde prestigio.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal urgió a que el órgano electoral apruebe el plan de austeridad que presentó la semana pasada el gobierno.

"Urge un plan de austeridad para el INE y resolver esto de la mejor forma posible, porque se va a degradando la institución, aparecen como ambiciosos, como lo que les importa es el dinero, aunque tengan una justificación de tipo político, aunque en el fondo lo que sucede es que no están de acuerdo con nosotros, pertenecen al bloque conservador, pues se ponen a pelear por dinero, y ya terminan no siendo una diferencia de tipo ideológico o político, sino una diferencia por dinero, y se ven muy mal.

"No es correcto, hay que cuidar pues la institución, es el prestigio de la institución, no tiene razón, no hay argumentos", aseveró.