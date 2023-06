Consejeros del INE llegan a Palacio Nacional para reunirse con AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este martes, los consejeros y las consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) comenzaron a llegar a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, llegó alrededor de las 10:15 horas. Al encuentro también llegó Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación y aspirante presidencial.

"Es una reunión formal de coordinación de esfuerzos, nada más. No tenemos un pliego petitorio, ni nada. La autonomía y el INE somos uno mismo", declaró a la prensa el consejero Uuc-kib Espadas Ancona.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador confió en que en su encuentro los consejeros y las consejeras del INE se abra una nueva etapa donde las autoridades electorales no reciban línea del Ejecutivo ni estén al servicio de la oligarquía.

"Es para que actúen con absoluta independencia, nosotros no nos atrevemos a recomendarles nada. Antes el que estaba (Lorenzo Córdova), recibía línea de Los Pinos, le dieron su registro al Bronco y no había conseguido las firmas fue una instrucción, línea, esto también para los jóvenes, no hace y ojalá no vuelva a suceder", declaró.

El Presidente aseguró qué hay condiciones inmejorables para iniciar una nueva etapa.

"Hace falta algunos ajustes a la legislación, pero lo más importante de todo es que las autoridades electorales sean mujeres, hombres con integridad y principios, auténticos demócratas, no empleados de las minorías, no gente sin principios, sin ideales como ha sucedido de que INE, o antes el IFE estaban al servicio del gobierno o de los potentados", dijo.