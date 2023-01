Consejeros del INE se eligen como "viles jugadores de póker": Segob

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, defendió la reforma electoral del presidente López Obrador y dijo que actualmente se elige a los consejeros del INE "en un cuartito a obscuras, como si fueran viles jugadores de póker".

"Se repartirán las cartas, uno para ti, dos para mí y tres para el verde; ah no, porque el verde va a tener tres, mejor dos para el azul, dos para el amarillo, dos para el PRI; esa era la práctica común".

Durante los diálogos ciudadanos respecto a la reforma electoral en el estado de Puebla, rechazó que la iniciativa del presidente López Obrador haya planteado que ahora, al desaparecer el INE, el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación iba a ser quien organizará las elecciones.

"Tan no es cierto, que hemos de reconocer, que lo que hoy es el Instituto Nacional Electoral es un triunfo de quien hoy es el presidente de la República".

Aseguró que el primero que empezó a demandar la transformación del Instituto Nacional Electoral, después del fraude del 2006, fue López Obrador.

Criticó que "el camino las fuerzas oscuras se pusieron de acuerdo y utilizan al instituto electoral como un botín de guerra, porque no quieren dejar de lado ni los privilegios ni el dinero".