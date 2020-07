Consejeros del INE se reparten comisiones rumbo a elección 2021

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) redistribuyó sus comisiones, derivado de la incorporación de los 4 nuevos consejeros, quienes no accedieron a las que tendrán mano en el análisis de los asuntos más controvertidos de las elecciones por venir: la de quejas, la de fiscalización y la creación de nuevos partidos.

A diferencia de los más recientes repartos de comisiones, en que hubo disputa interna, acusaciones de supuestos privilegios, acaparamiento de comisiones, o "becas", esta vez hubo acuerdos.

En Proceso Electoral Federal 2020-2021, que arrancará en la primera semana de septiembre próximo, presidirá la Comisión de Quejas y Denuncias, el consejero Ciro Murayama, y serán integrantes las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala.

Entre sus funciones estará el análisis de quejas en materia electoral por presuntas irregularidades en propaganda electoral o gubernamental, así como la decisión sobre el dictado de medidas cautelares.

La Comisión de Fiscalización, que habrá de conducir la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña y campañas de precandidatos, candidatos, partidos, coaliciones, así como de las organizaciones que están en proceso de convertirse en partidos, tendrá al frente a la consejera Adriana Favela y como integrantes a los consejeros Uuc-Kib Espadas, Ciro Murayama, Jaime Rivera y Carla Humphrey.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que en breve deberá llevar al pleno la decisión sobre el registro o no de los nuevos partidos, así como el Comité de Radio y Televisión, será presidido por la consejera Beatriz Zavala y serán integrantes Espadas, Favela, José Martín Fernando Faz Mora y Dania Paola Ravel.

La Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales (OPLs), que en breve decidirá en primera instancia, para llevar a Consejo General, sobre la designación de 47 consejeros electorales locales en 19 entidades, será presidida por el consejero Jaime Rivera Velázquez e integrantes Norma Irene de la Cruz Magaña, Faz Mora y Ravel Cuevas.

En la Comisión Temporal de Presupuesto, que en agosto deberá proponer la solicitud de recursos para el INE en 2021, seguirá al frente Murayama y quedarán como miembros De la Cruz Magaña, Rivera Velázquez, Ruiz Saldaña y Zavala.

La Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-2020, que dará seguimiento a los comicios locales en 30 entidades que renovarán congresos y ayuntamientos, y en 15 gubernaturas, será presidida por José Roberto Ruiz Saldaña y serán miembros Faz Mora, Humphrey, Ravel y Rivera.

La Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica será encabezada por el consejero Faz Mora e integrada por Ravel Cuevas, José Roberto Ruiz Saldaña y Zavala Pérez.

En la Comisión de Organización Electoral estará Rivera como Presidente y como integrantes De la Cruz Magaña, Humphrey, Murayama. En la de Servicio Profesional Electoral Nacional será Zavala Presidenta, De la Cruz Magaña, y Murayama miembros.

En la del Registro Federal de Electores quedará al frente Uuc-Kib Espadas Ancona, Humphrey, Rivera, Ruiz Saldaña y Murayama como integrantes. Esta integración tuvo el voto en contra de De la Cruz, porque no se acordó previamente la incorporación de Murayama.

La de Igualdad de Género y no Discriminación será presidida por Humphrey y los demás integrantes Humphrey, De la Cruz, Favela Herrera, Faz Mora y Ravel Cuevas .

Respecto a la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto estará encabezada por la consejera Norma Irene de la Cruz y miembros: Favela, Humphrey, Murayama y Zavala.

En la Comisión Temporal de Reglamentos quedará de nuevo la consejera Dania Paola Ravel Cuevas y como miembros Favela, Rivera, Ruiz Saldaña y Zavala .

"No hay consejeros ni consejeras de segunda", destacó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova al asegurar que se tomaron en cuenta el expertise de cada uno y sus intereses, en igualdad de condiciones.