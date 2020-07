Consejeros, ¿libres de contagio partidista?

La primera elección mexicana en tiempos de pandemia de Covid-19 fue la que concretó ayer la Cámara de Diputados, y fue para decidir a los 4 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el proceso, que concluyó ayer en el plano legislativo, se garantizó sana distancia física y política. Y quedó al tiempo saber si no habrá contagios.

Los nuevos funcionarios, que han tenido que estar pegados a sus computadoras en sus casas, recibieron ayer la última, la definitiva invitación a una reunión vía remota, para entrevistarse con los coordinadores parlamentarios, en sesión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Vía zoom convencieron Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordan, José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-Kib Espadas Ancona, electos ayer nuevos integrantes del INE y quienes ayer tuvieron una tercera entrevista virtual con diputados que aún tenían reservas.

Pero cinco minutos con cada uno de ellos bastaron para despejar las dudas, y tras eso los líderes parlamentarios votaron por unanimidad de la Jucopo por el "sí".

Vino entonces una garantía de sana distancia tan inédita, como la pandemia: "ustedes son libres, no le deben el cargo a ningún partido", les dijo Mario Delgado, coordinador de la mayoría de diputados de Morena, frente a los demás líderes de las bancadas.

Así todos los partidos se amarraron así mismos las manos. Ni Morena ni la oposición podrá decir a los consejeros que gracias a ellos llegaron, ni presionarles por favores electorales.

Así se recompuso ayer, en final inesperado, el accidentado proceso que inició en febrero, que interrumpió el 18 de marzo, por la pandemia, y que reanudó en junio, en el "pico aplanado" de contagios, con entrevistas virtuales para escrutarlos, confrontarlos, decidir.

El proceso salió adelante, casi sin raspones.

La rebelión de diputados de Morena y PT, que el fin de semana se expresó en contra de los 20 semifinalistas a consejeros, por contener perfiles "hostiles a la cuarta transformación" quedó reducida a 10 votos, 5 en contra y 5 en abstención, del ala dura morenista, ningún petista.

En total 399 diputados con cubrebocas, caretas y dedos llenos de gel, votaron a favor de los nuevos consejeros del INE.

Afuera de San Lázaro, unas tristes cartulinas quedaron como señal de la protesta, convocada en redes sociales y que no pasó de un puñado de personas. "Fuera la mafia del INE. Mafioso Lorenzo Córdova. No al fraude, ni traición al pueblo" reclamaron los manifestantes, que en el rayo del sol esperaron en vano ver al diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) para ellos su líder en el movimiento por la democracia.

Del académico de la UNAM, John Ackerman, quien como parte del Comité Técnico de Evaluación (CTE) de los perfiles de candidatos a consejeros descalificó a las quintetas de las que resultaron los nuevos consejeros, se supo por la noche, cuando festejó la llegada de "tres perfiles ciudadanos".

Pero si Delgado dijo a los virtuales nuevos consejeros que a nadie le deben el favor, para el académico fue "la maestría" del diputado la que logró el acuerdo.

La sana distancia política quedará al tiempo