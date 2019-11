Consejo de Morena propone nombrar interinato y dejar fuera Polevnsky

El Consejo Nacional de Morena arrancó esta mañana su sesión con la propuesta de llamar a Congreso Nacional Extraordinario el 24 de este mes, mismo que elegirá nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN); con esto quedaría fuera la actual dirigente Yeidckol Polevnsky.

La nueva dirigencia interina -según el plan que se propone- conduciría el proceso interno de elección de liderazgos morenistas, luego de que el día 30 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anulara la elección interna.

La sesión del Consejo se retrasó dos horas porque no había quórum pero inició sus trabajos con esa propuesta en la mesa y apenas la discutirá.

El Consejo es afín a Bertha Luján, presidenta de ese órgano, mismo que fue convocado para determinar su propia ruta para reponer el proceso de elección interna de renovación de dirigentes.

Al pleno no acudió la secretaria general en funciones de presidenta, Yeidckol Polevnsky, quien anunció esta misma mañana que no acudiría pues el CEN que encabeza decidió convocar a Congreso Nacional el próximo día 17 en el deportivo Plan Sexenal y esa sería su ruta.

En cambio el Consejo sesiona encabezado por Bertha Luján, quien aspira a la dirigencia del partido, se separó de la presidencia del Consejo y se reincorporó 12 días después.