Consejos para prevenir contagios de coronavirus desde casa

Ante la propagación incesante del coronavirus, Covid-19, del que actualmente se contabilizan 316 casos confirmados, 793 sospechosos y tres decesos en México, es imprescindible tomar medidas de higiene con el objetivo de evitar contagios, así como ayudar a concientizar a quienes nos rodean mediante la difusión.

La prevención comienza en los hogares, afirmó Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Rodríguez Álvarez exhortó a la sociedad a "no entrar en pánico ni incurrir en casos de discriminación (...) lo que se debe hacer es estar atentos a la evolución de la enfermedad".

La Máxima Casa de Estudios informó que quienes presenten alguna molestia respiratoria deben buscar atención médica acorde con su gravedad, además de quedarse en casa si no es necesario salir.

"Evitar ir a clases o a los centros de trabajo es elemental, porque al estar enfermos somos un foco de contagio", expresó el profesor de la Facultad de Medicina (FM).

El académico indicó que la importancia de la contención a lo largo de esta semana recae en que la comunidad universitaria debe preparar acciones para el futuro. "Es preciso tener una vía de comunicación con cada dependencia o entidad e identificar los riesgos particulares respecto a la movilidad de académicos y alumnos.

"Si dentro de las instalaciones alguien se siente mal puede ir a los servicios médicos de la Universidad, donde se le proporcionará una primera ayuda, y dependiendo de las condiciones de cada caso se canalizará a donde corresponda", compartió.

Sin embargo, mencionó "quienes ya presentan alguna afección respiratoria no deben salir de casa, y las escuelas deben contar con un mecanismo para que algún familiar dé aviso y se pueda vigilar a los grupos de estudiantes y maestros que han estado cerca del enfermo".

Medidas para prevenir desde casa. Desde los hogares hay que identificar a los integrantes de la familia más vulnerables para protegerlos de un contagio, entre ellos las personas de más de 60 años, personas con hipertensión o con padecimientos cardiacos, pulmonares, diabetes, algún tipo de cáncer, y embarazadas.

"Debemos pensar en la posibilidad de que podríamos ser vehículos de contagio", por lo que es importante modificar actividades cotidianas como visitar a familiares e ir a sitios donde prepondere la concurrencia.

Otra sugerencia es seguir las instrucciones dadas por las autoridades de salud, lo que será un elemento fundamental para cambiar el curso de la epidemia, aseguró el universitario.