Conservadores quisieran que CNDH "estuviera de florero": AMLO

Tras celebrar que el Senado haya nombrado a Rosario Piedra como nueva titular de la CNDH, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si no le gustó al PAN es porque ellos quieren a alguien que solape las violaciones a los derechos humanos.

"Estoy muy contento y muy satisfecho porque se está haciendo justicia (con el nombramiento). Que no les gusta a los del PAN, pues ellos quisieran que continuaran los que se han dedicado a solapar las violaciones en derechos humanos".

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el mandatario consideró que es entendible su actitud, porque "ellos protegían a los represores".

"En el pensamiento de los conservadores está el masacrar, el aniquilar, entonces quisieran que la CNDH estuviera de florero, de adorno, para simular", dijo.

El titular del Ejecutivo sus opositores tienen todo su derecho y libertad de presentar denuncias, porque además hay algunos medios de comunicación que los ayudan.

"Está bien, pero no por eso se va a dejar de tomar una decisión, para que este asunto tan importante esté en manos de gente con sensibilidad, gente honesta, que no sea alcahuete de nadie", dijo.