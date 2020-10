Considera AMLO "muy raro" el robo de medicamentos para niños con cáncer

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el robo de medicamentos destinados a tratamientos para niños con cáncer, hecho que calificó como "muy raro" y aseguró que se investiga al respecto.



En conferencia de prensa, AMLO señaló que estos medicamentos fueron traídos de Argentina y que "costó conseguirlos".

"Lamentablemente se llevó a cabo ese robo, y ya se están haciendo las investigaciones, se está avanzando y se va a concluir toda la indagatoria, pero sí se llevó a cabo este robo de medicamentos", explicó.

"Nos costó conseguir estos medicamentos, los trajimos de Argentina, está esto muy raro; nos roban una bodega de estos medicamentos", dijo.

En Palacio Nacional, López Obrador dijo a los padres y madres de estos menores que su gobierno está procurando abastecer estos medicamentos a los centros de salud y hospitales y rechazó que su administración sea inhumana en este caso, "tenemos sentimiento".

"Se está haciendo la investigación, no puedo hablar más del tema por cuestiones del sigilo que se requiere y decirles a los padres de los niños con cáncer que permanentemente estamos procurando abastecer de estos medicamentos a todos los centros, a todos los hospitales, que no somos inhumanos, que tenemos sentimiento y sabemos lo que sufren los niños y cualquier persona si no cuenta con los medicamentos.

"Nuestros adversarios están aprovechando para proyectar una imagen que no corresponde a la realidad, como si fuéramos insensibles, que no nos importa el problema y no es así".

El presidente López Obrador aseguró que quienes distribuían los medicamentos en sexenios pasados están molestos con su gobierno y los acusó de los distribuirlos bien, "en algunos casos los adulteraban, porque todo era negocios, corrupción".

"Entonces estamos enfrentando una resistencia a que se acabe con la corrupción, así como enfrentamos a los que se roban las gasolinas, el huachicol, así también se roban el dinero de las medicinas", agregó AMLO.