Consideran "injusta", ley fiscal para cobrar impuestos a "nenis"

Mujeres emprendedoras de Oaxaca denominadas "nenis" denunciaron que es "injusta" la Ley Fiscal que el gobierno federal pretende aplicar para obligarlas a pagar impuestos.

En conferencia de prensa explicaron que la mayoría de ellas son madres o estudiantes que debido a la falta de empleos decidieron emprender su pequeño negocio, y no tienen las posibilidades ni el tiempo para formalizar su pequeño emprendimiento.

Ixchel Carolina Mendoza Rosales y Tania Sabah de Emprendedoras Oaxaca, Sandy Vásquez Vásquez y Doris Míriam Merlín Altamirano de Colectivo 21, afirmaron que están dispuestas a "regularizarse" siempre y cuando el gobierno realice capacitaciones y les ofrezca espacios en los cuales ofertar sus productos.

"Somos parte de dos grupos importantes de nenis en Oaxaca, mujeres, emprendedoras, y emprendores, generando ingresos. Desafortunadamente, buscando espacios privados, ya que el estado no facilita ni espacios ni capacitación".

Las mujeres acusaron que el gobierno da espacios a personas que no son originarias del estado, mientras que ellas hacen un llamado a las autoridades estatales y federales a una capacitación para poder regularizarse.

"Y por supuesto también pedimos acceso a los espacios de nuestra bella ciudad para poder ofrecer nuestro productos, mediante expo-emprendedoras. La mayor parte de nenis somos amas de casa que sostienen o apoyan a la economía de su familia mediante la venta de diversas cosas en redes sociales o en WhatsApp".

Puntualizaron que son madres formando a futuros ciudadanos y también quieren darles buenas oportunidades; aclararon, además, que no están en contra de regularizarse.

"Pedimos el respaldo de nuestro gobierno con capacitaciones, acceso a créditos, y espacios públicos a los que se les da derecho a personas que no son del estado. Aquí la pregunta sería ¿en dónde encontramos ese respaldo de nuestro gobierno?".

Las representantes de ambos colectivos señalaron que la economía de nuestras familias dependen de sus emprendimientos, en tanto que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con la urgencia de recabar fondos, "ya le echó el ojo a las mujeres que venden sus productos en internet, conocidas como nenis por la forma en que se dirigen a sus clientes, y también a quienes organizan las populares tandas".

Esta forma de autoempleo, dijeron, que han desarrollando ya desde años es por la necesidad de combinar sus actividades como madres, mujeres y como estudiantes.

"Aunque ser neni o vender cualquier cosa por internet no es algo de lo que nos tengamos que avergonzar, estamos orgullosas del ímpetu, y ganas que hemos tenido por salir adelante".

Las integrantes de Colectivo 21 agregaron que su misión es apoyar a madres solteras y estudiantes, y es por eso que buscamos espacios públicos para poder ofertar sus productos ya que no está en sus posibilidades rentar un local.

Por esa razón, explicaron, resulta difícil cumplir con las normas fiscales ya que no cuentan con seguro social ni un aguinaldo, "ni siquiera con un sueldo seguro la mayoría de nosotras va al día".