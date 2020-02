Consignas feministas grabadas en monedas por artista mexicana

"México feminicida" y "Ni una más" son las frases que la artista mexicana Eugenia Martínez grabó en monedas de cinco y 10 pesos.

Martínez publicó su nuevo proyecto en su cuenta de Instagram (@eugeniamartinez.m), donde explicó que un día antes había consultado con el banco sobre qué pasaría con las monedas al ser marcadas, a lo que le respondieron que al no grabar sobre el número que indica el valor de la moneda, esta podía seguir en circulación. Aunque también le explicaron que realizar el grabado sobre el escudo nacional se podría considerar una falta de respeto.

La artista visual, que radica en la Ciudad de México, recordó que el acto de marcar monedas con consignas de protesta lo practicaron las sufragistas en Inglaterra a inicios de 1900. Entonces se grababa la layende "Vote for Woman" en centavos de Eduardo VII. Sin embargo, también explicó que esta forma de protesta fue copiada de los Anarquistas, quienes grababan la frase "Vive l'Anarchie".

Problemáticas de género, racismo y clasismo son los temas que Martínez aborda principalmente a través de materiales como fotografías antiguas anónimas que rescata e interviene con frases que "invocan a los fantasmas del prejuicio que se manifiestan ante la imagen y la palabra", según se lee en su sitio web. Ha presentado su obra en ciudades como Monterrey, Londres, Venecia, Madrid, entre otros.

Hasta ahora, la artista no sabe cuándo presentará este proyecto ni dónde.