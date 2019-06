Consta en actas que dos ex secretarios de Peña aprobaron compra de planta Fertinal

Una larga lista de funcionarios fueron testigos y avalaron desde sus posiciones la compra de Fertinal en el precio de 635 millones de dólares.

A pesar de conocer las condiciones en que se encontraba la empresa, tanto en términos operativos como financieros, dieron visto bueno al precio establecido desde los secretarios de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; del Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud; Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de Ingresos de la SHCP; María de Lourdes Melgar Palacios, subsecretaria de Hidrocarburos de la Sener, y José Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.

También acompañaron el proceso, los consejeros independientes Carlos Elizondo Mayer-Serra, Jaime Lomelín Guillén, Jorge José Borja Navarrete, Octavio Francisco Pastrana Pastrana y Alberto Tiburcio Celorio, según las actas de Consejo de Administración de Pemex y de Fertilizantes Mexicanos de 2015 y 2016.

Incluso, el Comité de Estrategia e Inversión, integrado por los consejeros independientes, "autorizó iniciar negociaciones tendientes a financiar y concretar la adquisición de la empresa, en los términos que ya se habían establecido previamente en el Acuerdo CA-110/2015".

En la Sesión Extraordinaria 900 con fecha del 26 de octubre de 2015, el máximo órgano de Gobierno de Pemex aprobó, entre otras determinaciones:

-"El proyecto de Inversión para financiar y concretar la compra de la empresa Fertinal, estableciendo el valor máximo de la adquisición en USD$635,000,000.00, para lo cual debían tomarse en cuenta las contingencias detectadas por los estudios Due Diligence y establecer condiciones previas al pago del precio respecto de aquellas contingencias identificadas".

Hoy martes, EL UNIVERSAL publica en su primera plana que el ex presidente Enrique Peña Nieto es investigado en los Estados Unidos por un supuesto soborno relacionado con esta compra.

Fiscalía se suma a indagatoria



Por haber aprobado en octubre de 2015 la compra de la planta Fertinal con un sobrecosto de 635 millones de dólares, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a todos los integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) de la administración del gobierno de Enrique Peña Nieto, entre ellos, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía (Sener) en ese momento, y Emilio Lozoya, entonces Director General de Pemex.

Fuente de la dependencia federal consultadas indicaron que además del ex secretario de Energía y del titular de Pemex, se investiga a toda la plantilla de funcionarios federales que estuvieron presentes en esa sesión realizada el 26 de octubre de 2015 en la Ciudad de México, como los consejeros José Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía; y Cuauhtémoc Ochoa Fernández, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Por parte de Pemex, además de Lozoya Austin, estuvo Fernando Zendejas Reyes, y Miguel Ángel Flores Ramírez, secretario y prosecretario del Consejo de Administración, respectivamente.

Otro de los funcionarios que estuvieron en la sesión del Consejo de Administración de la empresa productiva del Estado fue Edgar Torres Galindo, entonces titular de Pemex Fertilizantes, y quien el pasado 22 de mayo fue inhabilitado por 15 años y multado por 620 millones de pesos por pagar un sobrecosto por la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal.

Según el acta de esa sesión, el proyecto de inversión para la adquisición de Fertinal fue el primer punto a discutir y el cual se aprobó.

El pasado 2 de junio, en un comunicado el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, solicitó a la FGR que lo cite a declarar por la compra de Fertinal y explicó que su nombre aparece, junto con el de otros exmiembros del Consejo de Administración de Pemex, relacionado con las indagatorias que realiza la Fiscalía por la adquisición de la planta de Agro Nitrogenados, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó en condiciones inservibles.

"Al respecto, le he solicitado al fiscal General de la República, conforme al derecho que me asiste, proceda a citarme para efectos de informarme en qué indagatorias se me relaciona", expresó.