Construcción en México, una oportunidad para invertir

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).- Las oportunidades de inversión que brinda el nearshoring y el impulso a la construcción posicionan a México como uno de los mercados más atractivos en América Latina, dijo la firma Henkel.

"La apuesta de Henkel hacia México sigue siendo grande. A nivel Latinoamérica representa más de 50% del negocio. En el mundo se posiciona como uno de los países más importantes y por eso se sigue apostando. Hay oportunidades de mejora en cuanto a la construcción, tanto de obra nueva como de mantenimiento. Ahí hay oportunidades y son los segmentos en los que queremos seguir nosotros enfocándonos", explicó el director para adhesivos de construcción en Henkel Latinoamérica Norte, Vicente Madrid.

En entrevista, el directivo explicó que, si bien la pandemia detonó el mantenimiento del hogar por propia mano debido al confinamiento, lo cual benefició la compra de productos como impermeabilizantes y adhesivos, actualmente ese mercado sigue en crecimiento debido a las mejoras continuas que requieren los hogares y negocios además de que se está volteando al uso de materiales sustentables.

"El sector residencial y el comercial son los que más van a estar creciendo, junto con el sector industrial por lo que supone el nearshoring y las inversiones que van a llegar a México a raíz de la regionalización que se está teniendo en Norteamérica", dijo.

Para el directivo, el anuncio de la planta de Tesla en Nuevo León es el primero de muchos otros proyectos de gran envergadura que van a llegar al país y, en consecuencia, se debe construir una infraestructura que detone al sector automotriz y la construcción.

"Llega la industria, pero al mismo momento empieza a llegar la construcción de vivienda, oficinas, centros comerciales y se vuelve un efecto dominó con polos de desarrollo regionales", dijo.

En el caso específico de impermeabilizantes, Henkel tiene alta presencia en el mercado mexicano con Fester, producto que ofrece nueva tecnología y que se une a las tendencias globales de productos sustentables, que ayuden a evitar el calentamiento de las viviendas además de disminuir el uso de energía eléctrica.

"Si lo comparamos con países de Europa o Estados Unidos todavía estamos lejos de llegar a eso, pero sí empezamos a notar en los aplicadores que empiezan a tener esta consciencia sobre el tipo de producto que se va a usar, que no me dañe al momento de utilizarlo y lo que puede generar al medio ambiente", dijo.

Hacia el corto plazo, la empresa no descarta ampliar sus inversiones en México debido a la alta demanda que se mantiene en el mercado y la previsión de crecimiento.

"Estamos ya haciendo análisis de los volúmenes de participación de mercado que queremos obtener, para determinar si lo que tenemos es suficiente o se van a requerir inversiones. Hay líneas de producción están empezando a llegar a tope con lo que podríamos invertir en nueva maquinaria.

Entre los recientes proyectos de visualización de Henkel en el país, está la renovación del patrocinio de Fester con los Diablos Rojos del México en la liga mexicana de béisbol.