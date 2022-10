Constructoras opacas en periodo de Aureoles trabajan para la 4T

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- A pesar de que incumplieron con algunos contratos y tuvieron uso poco claro de recursos, durante el gobierno de Silvano Aureoles (PRD), en Michoacán, continúan participando en licitaciones de proyectos de infraestructura financiados con recursos federales y estatales.

Las constructoras Contratista General de América Latina y Cortez Palma, durante sexenio anterior en Michoacán, incumplieron con la entrega de trabajos en el estado, además de tener problemas de capitalización, por lo que actualmente estarían siendo investigados por autoridades estatales y federales, de acuerdo con fuentes oficiales.

Sin embargo, a pesar de la investigación, ambas compañías continúan participando en la licitación de proyectos de infraestructura para el gobierno federal y de Michoacán, algunos de adjudicación directa.

Un ejemplo, es su participación en la construcción de los Distribuidores Viales en Michoacán de las salidas de Salamanca y Mil Cumbres, en Morelia, donde participan con otras constructoras.

Estas obras suman más de 900 millones de pesos y fueron adjudicadas bajo la administración del ex gobernador Silvano Aureoles, las cuales no han sido entregadas hasta la fecha por diferentes motivos, como las discrepancias entre los recursos asignados y aplicados, lo cual estaría siendo investigado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Autoridades estatales indicaron que el Distribuidor de Salamanca, donde Cortez Palma y Contratista General de América Latina son los responsables, la problemática es mayor, ya que las empresas traerían un "hoyo financiero de 80 millones de pesos".

Por esta situación se habrían otorgado 90 millones de pesos adicionales, los cuales no habrían sido utilizados y se desconoce su paradero y se pidió a las autoridades federales realizar una investigación.

De acuerdo con versiones periodísticas, Contratista General de América Latina sería dirigida por Hilario Orozco, quien habría sido directivo de TRADECO, empresa que fue acusada por tráfico de influencias durante el sexenio del expresidente panista Felipe Calderón.

Constructora Cortez Palma, algunas veces aparece como "Cortes" sin realizar las correcciones correspondientes en las publicaciones.

Cortez Palma Compañía Constructora SA de CV tiene registro de 26 contratos como proveedor, por un total de 104.5 millones de pesos, entre 2003 y 2019. En su registro, aparece como "Especializada en edificación de vivienda unifamiliar"; fue creada y fundada en julio de 2010 y en ella laboran de 11 a 30 personas, de acuerdo con Mexicopymes.

Cortes Palma Compañía Constructora SA de CV es una empresa dedicada a minería de arena y grava para la construcción. Emplea de 0 a 5 personas y está registrada desde julio de 2010, de acuerdo con información de directorioempresarialmexico.com.