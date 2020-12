Consulados en EU van por aumentar atención médica

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, apostó que ante un cambio de administración en Estados Unidos, a partir de enero de 2021, las representaciones mexicanas en aquella nación pueden ser más ambiciosas para crecer en atención a la comunidad, particularmente en lo que refiere a la salud.

Al participar en la XVII Reunión Anual Virtual de Ventanillas de Salud, el canciller mexicano detalló que para el próximo año se pueden implementar mayores ideas en los consulados para apoyar a la comunidad mexicana.

"Hay un cambio de administración en Estados Unidos, hay cambios de políticas, hay puntos de contacto, podemos ser más ambiciosos", dijo.

Ebrard Casaubon destacó la labor que se ha llevado a cabo en lo que va del año en los consulados de México en Estados Unidos, particularmente, desde donde se ha atendido a un gran número de mexicanos que carecen de acceso a servicios de salud.

Hizo referencia a la Ventanilla de Salud, uno de los programas implementados por el gobierno mexicano desde hace más de una década, dedicado a orientar a la comunidad mexicana sobre los cuidados sanitarios que se deben tener.

Las ventanillas de salud, además, han funcionado para llevar a cabo distintos estudios de laboratorio, ello a través de convenios que hacen con fundaciones y/o empresas en la adscripción correspondiente.

"Este ha sido uno de los programas más exitosos que se han llevado a cabo para (...) proteger a nuestros connacionales en Estados Unidos.

"Este gobierno considera que todas y todos los mexicanos en el exterior son parte de la nación mexicana y, por lo tanto, tenemos gran compromiso con ellas, con ellos y con sus familias, y aunque no siempre con los recursos que quisiéramos, se ha hecho un esfuerzo notable en lo que ha sido la pandemia que estamos enfrentando, el Covid-19, durante 2020", mencionó Ebrard Casaubon.

Entre 94% y 95% de los mexicanos que atienden las ventanillas de salud no tiene acceso a servicios o seguros médicos en Estados Unidos.

En 2020, especificó, 1 millón 684 mil 194 personas no habrían tenido ningún tipo de atención médica, de no ser por las ventanillas de salud.

"Se dice fácil 1 millón 684 mil 194 personas, eso es algo que debe quedar en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros análisis históricos de lo que (...) han hecho.

"También es un compromiso muy importante para el 2021 y los años subsecuentes", añadió el canciller.

Además de atender temas de la pandemia de Covid-19, detalló Ebrard Casaubon, en 2020 las ventanillas de salud también ponen atención a temas como la realización de mamografías, orientación sobre planificación familiar, consejería sobre violencia doméstica, clínicas sobre la mujer y cuidados del embarazo, entre otros.

Resaltó que el enfoque de género es importante y que 95% de las ventanillas en la Unión Americana es manejado por mujeres.