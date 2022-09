Consulta de política energética es "intriga vil" de adversarios: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que las consultas a la política energética de México, en el marco del TMEC, es una intriga vil de sus adversarios que están desesperados y resultaron no buenos opositores.

"Se mantienen las consultas, pero no era eso lo esencial, es un asunto político y es llamarlo de manera sutil, es un asunto politiquero, una intriga vil, es que nuestros adversarios están desesperados y resultaron no buenos opositores, son muy obvios, elementales, son hasta nuestros apoyadores, nos ayudan".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró que en su reunión del lunes pasado con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken y la secretaria de Comercio de ese país, Gina Raimondo, ya hubo un entendimiento.

"Lo dije ayer, fuimos a Washington, el presidente Biden, es una persona amable que respeta la soberanía de México, nos consideramos amigos y a los cinco días de regreso por este grupo que es contrario a nosotros y que quiere que nos peleemos con el gobierno de Estados Unidos empieza a intrigar y viene una declaración no diplomática, no respetuosa que nosotros no podemos aceptar porque no somos colonia, no somos un estado asociado, México es un país independiente y soberano, le escribí al presidente Biden y él me contestó. Luego viene el secretario de Estado, se aclaran las cosas".

El Presidente aseguró que hay "otro tono" en las consultas de la política energética mexicana y que está seguro que no fue el presidente Biden quien la inició, porque él no tiene un doble discurso, en la relación con México ha habido sinceridad.

"El señor Blinken vino y me dijo lo mismo, y me trajo ese mensaje del presidente Biden y eso lo agradezco, entonces en donde esta esa actitud hostil o contraria a nuestro gobierno, pues en los opositores que quisieran, frotarse las manos, quisiera que haya pleito. No es un asunto técnico es un asunto político", insistió.