"Consulta de revocación de mandato es un ejercicio autoritario"

El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, enfatizó que este instituto político respalda plenamente la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de aplazar la consulta de revocación de mandato.

Señaló que así como está concebida es a todas luces un ejercicio autoritario, que costará miles de millones de pesos que deberían ser destinados para abastecer de medicamentos a las clínicas y hospitales públicos.

"Mi respaldo al INE por su decisión histórica de posponer actividades sobre esa tramposa consulta de revocación, que más bien es, mañosamente, ratificación de mandato. Los responsables de esta decisión son Morena y su gobierno al negar los recursos necesarios, cualquier otra cosa es pura politiquería. Ahora ya tendrán al INE como chivo expiatorio, al cual le echarán la culpa por no haber podido, los tramposos de Morena, recabar las firmas, para después, no realizar la consulta con un número suficiente de casillas ", enfatizó.

En este sentido, agregó que el INE no puede llevar a cabo consultas millonarias si se le recorta el recurso: "El órgano autónomo para realizar consultas, así sean una farsa, es el INE y él tendrá que cumplir con la obligación, pero si le quitan los recursos para montar 161 mil casillas en todo el país, para reclutar personal, para capacitarlo, para tenerlo listo como lo han hecho en anteriores procesos, de ninguna manera está obligado a lo imposible".

El líder perredista agregó que existe una irracionalidad y un doble discurso del gobierno federal, ya que por un lado exige que se haga esa consulta aunque son los únicos que se aferran a que se realice, recabando firmas sobre la base de engañar a la gente diciéndole que son no para la revocación, sino para la ratificación de mandato.

"El gobierno le dice al INE no te doy dinero para que lo hagas, y por el otro le exige que aplique la austeridad y se gaste dinero en ello ¿dónde queda entonces la llamada austeridad republicana?", cuestionó Zambrano Grijalva.