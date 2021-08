Consulta fue una distracción a problemas nacionales y locales

TORREÓN, Coah., agosto 2 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, calificó la Consulta Popular como una distracción a los problemas nacionales y locales, y dijo que hay cosas más importantes que pueden entrar en un ejercicio democrático.

Comentó que él no fue a votar y consideró que no se pone en duda si se garantiza o no la justicia a través del marco jurídico.

"Los coahuilenses tenemos mucho trabajo y hay temas prioritarios que nos preocupan y hay consultas que sí nos interesaría. El ejercicio, no tuvo la participación e interés que presta un ciudadano a un ejercicio democrático y eso es una llamada de atención para quien solicitó una consulta de este tipo", criticó.

Para el mandatario estatal, por más que algunos actores quieran ver optimista la consulta, él la calificó como "un rotundo fracaso y un gasto innecesario".

Según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), en la entidad se registró apenas un 5.09% de participación, por debajo de la media nacional.

--Coahuila regresa a semáforo amarillo

El gobernador de Coahuila descartó nuevas restricciones pese a que el estado regresó a semáforo epidemiológico amarillo.

"Coahuila no va a cambiar su estrategia. Tendremos que afrontar el reto", dijo el mandatario estatal. Dijo que incrementarán el número de rastreadores de contagios y la capacidad de los call centers.

Mencionó que no pueden restringir más la economía y que será más adelante que se analice si es necesario reducir aforos. Sin embargo, aseguró que los aumentos en contagios no representan una amenaza, pues los niveles de hospitalización siguen bajos.

El secretario de Salud, Roberto Bernal, precisó que hasta el momento se han detectado 37 casos de contagios de alguna de las variantes, 24 casos de la variante Alfa, ocho de la variante Gamma y cinco de la variante Delta.

Vicente Fox lanza provocación sobre consulta popular de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 2 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el Intitulo Nacional Electoral (INE) realizara la consulta popular este domingo 1 de agosto, donde registró una participación mínima de 7.74% de los electores, el expresidente de México, Vicente Fox lanzó un video a modo provocación en las redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el expresidente a manera de burla subió un video editado donde donde se muestra acompañado de Felipe Calderón y Peña Nieto cantando la canción de MC Hammer, "U Can't Touch This". Traducido al español es "No puedes tocar esto".

Citibanamex opina sobre baja participación en consulta

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 2 (EL UNIVERSAL).- La primera consulta popular en la historia de México, en la que se preguntó a la población si estaba de acuerdo en iniciar acciones legales contra políticos del pasado por las decisiones que tomaron, tuvo una muy baja participación por errores de origen y lo confuso de la pregunta, opinaron analistas de CitiBanamex.

Con 99.97% de las actas computadas, se reportó una participación ciudadana de 7.1% en la consulta popular de este domingo 1 de agosto. Alrededor de 6.5 millones (97.7%) de participantes contestaron sí a la pregunta que pedía la opinión sobre la necesidad de esclarecer decisiones tomadas por actores políticos del pasado, señala un reporte que la filial de Citigroup publicó este lunes.

Sin embargo, la participación quedó muy por debajo del nivel de 40% requerido para hacer el resultado vinculante, "lo que en nuestra opinión se explica sobre todo por errores de origen en torno a la materia de consulta, así como por la redacción confusa de la pregunta", indica el documento firmado por los analistas de CitiBanamex, Adrián de la Garza y Myriam Rubalcava.

De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), pese a que el Congreso no aprobó el presupuesto necesario para la consulta, se instalaron más de 54 mil casillas alrededor del país, apenas ocho menos de las planeadas, transcurriendo la jornada, en general, sin incidentes.

Consulta popular fue inútil, dice obispo de Cuernavaca

CUERNAVACA, Mor., agosto 2 (EL UNIVERSAL).- El obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, calificó como inútil la consulta popular que se realizó el domingo en el país para que la ciudadanía emita su opinión sobre si se somete a proceso a los expresidentes de la República desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

"Yo también considero que la ley no se consulta. Si ellos hicieron mal, por ley que se les juzgue y se les castigue como se merecen; no se necesita una consulta", expresó.

Agregó que la poca participación de la ciudadanía en este ejercicio era el esperado, aunque lamentó que costó más de 500 millones de pesos, un recurso que se pudo utilizar en temas más urgentes.

Castro Castro dijo que la consulta que sí valdría la pena es la que tiene que ver con el desempeño del mandatario federal, la cual en su opinión sería más útil porque se daría cuenta que la gente está desilusionada y que ha perdido un poco de confianza.

En otro tema, lamentó la situación de inseguridad que se vive en el estado y que ha llegado hasta la iglesia, tras el robo ocurrido este fin de semana en una parroquia de Jiutepec.

Dijo que en lo que va del año suman cuatro robos a parroquias en distintos municipios, por lo que presentó las denuncias correspondientes.