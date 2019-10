Consulta indígena no es motivo para cancelar Santa Lucía: Tribunal

Un tribunal federal consideró que la falta de consulta indígena no es motivo suficiente para frenar la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco y construir el de Santa Lucía hasta que se resuelvan los 150 amparos en trámite contra la obra.

El Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa negó una suspensión a representantes del pueblo indígena de Ajoloapan del municipio de Tecámac, Estado de México, al considerar que la obligación de las autoridades de consultar a los pueblos originarios es un mecanismo que únicamente garantiza su participación.

"La obligación de las autoridades, de consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen, no es tan amplio como lo pretenden los recurrentes, ya que si bien constituye un mecanismo para garantizar su participación, ello es sin menoscabo de las decisiones democráticas".

"Lo anterior en el entendido que la libre determinación de los pueblos indígenas no debe ser un elemento constitutivo para la creación de un Estado dentro del Estado Mexicano, sino que debe respetarse una composición pluricultural en un solo Estado nacional soberano, sin constituir un fuero especial; esto es, debe atenderse a que en México rige un sistema de gobierno republicano y representativo, que descansa en sus instituciones, de tal suerte que las consultas previstas en el artículo 2 constitucional no pueden sobreponerse a las decisiones de los poderes electos democráticamente", indica la resolución.

El Colegiado reconoció que el pueblo de Ajoloapan es el único de las 12 comunidades originarias de Tecámac que debió ser consultado conforme a la ley en la materia, pero que la omisión de dicha consulta no es motivo suficiente para suspender la obra en el amparo que tramitó.

La sentencia fue emitida el pasado 10 de octubre, cuando el magistrado Jorge Arturo Camero aún estaba en funciones y fue quien votó en contra de negar la suspensión.

Ayer miércoles, el mismo tribunal revocó la última suspensión definitiva que permanecía vigente y que evitaba que las autoridades federales continuaran con el proyecto del aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

Por ello, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el lugar para dar el "banderazo" al inicio de las obras de construcción del nuevo aeropuerto.