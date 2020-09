Consulta para enjuiciar a expresidentes es una distracción: PAN

La consulta para enjuiciar o no a los 5 ex presidentes es una medida populista que pretende distraer, reclamaron los integrantes del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República.

En conferencia de prensa, la senadora Alejandra Reynoso Sánchez criticó que el gobierno federal no pregunte sobre situaciones que pudieran ser útiles, como por ejemplo: brindar un apoyo económico a las personas afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia por Covid-19.

La consulta es una medida de distracción del gobierno federal ante la crisis económica y el creciente número de víctimas por la inseguridad y la Coronavirus 2019.

"Esto es una medida populista, y por qué no, sería muy conveniente pues que hiciéramos otra consulta, por qué no le preguntamos a los ciudadanos, a los mexicanos, a las mexicanas si están de acuerdo o no con que el Gobierno federal otorgue un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos", dijo.

"Para cumplir la ley no tiene que hacer consultas", concluyó.