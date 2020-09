Consulta sobre expresidentes no es una persecución: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tiene ningún problema personal con los expresidentes y señaló que la solicitud para que se realice una consulta para enjuiciarlos, no es una persecución contra ellos, pues afirmó que él predica el amor al prójimo y porque cree en el "empoderamiento" de los mexicanos.

En conferencia de prensa el titular del Ejecutivo federal aseguró que de aprobarse la consulta propuesta no se afectarán las garantías individuales de los exmandatarios y no se violarán sus derechos humanos. "No se trata de persecución, no es mi fuerte la venganza. Los expresidentes deben de saber que yo estoy cumpliendo con una responsabilidad, y que yo no tengo problemas personales con ninguno de los expresidentes, ni con Salinas, ni con Calderón, con ninguno.

"No es un problema personal. Yo no odio, yo no podría vivir odiando, yo soy feliz porque predico al amor al prójimo, no le deseo mal a nadie, pero que, si no están conscientes, que piensen los expresidentes en mi situación y piensen en la situación del pueblo y que piensen en el daño que ocasiona en la corrupción y cómo debemos de poner un hasta aquí a todo lo que ha sucedido, a todas las atrocidades".

En Palacio Nacional, el mandatario manifestó que le apuesta al cambio de mentalidad y a la prevención para que no haya repetición de actos de corrupción. "Yo soy partidario de que más que castigo a los errores cometidos, lo importante en la impartición de justicia es prevenir los caso que afectan a la sociedad. Yo apuesto mucho al cambio de mentalidad, si hay una voluntad colectiva, si hay una conciencia amplia en contra de las injusticias, vamos a tener un país más próspero, más digno, más libre, más justo, pero depende mucho del pueblo. "Ahora sí que, no me gusta el término, pero es el empoderamiento del pueblo", dijo.