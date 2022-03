Consulta va con lista nominal de más de 92 millones de electores

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- La lista nominal de electores para la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el próximo 10 de abril, está conformada por 92 millones 823 mil 216 personas mexicanas dentro y fuera del país.

Para que el ejercicio de revocación de mandato sea vinculante, se requiere que mínimo participen 37 millones 129 mil 286 personas.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) validó este miércoles el padrón electoral y la lista nominal de electores a utilizarse para la consulta.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que no hay irregularidad en la conformación del padrón electoral y de la lista nominal.

El consejero Ciro Murayama recordó que fue hasta el 15 de febrero pasado cuando la ciudadanía pudo hacer trámites de la credencial de elector y hasta el 2 de marzo pasado se debió recoger el plástico.

Si el trámite se hizo posterior al 15 de febrero y la credencial no se obtuvo a más tardar el 2 de marzo pasado, no se podrá participar en el proceso, como manda el acuerdo que se hizo en el Consejo General del INE.

"Para tener un listado certero, confiable, es necesario tener una fecha de corte", mencionó el consejero electoral.

Murayama agregó que es necesario atajar las mentiras e infundios y negó que el INE entregue credenciales a cambio de que la ciudadanía no participe en la revocación.

---Deberá haber una participación de por lo menos el 40%

De acuerdo con la Constitución, en su artículo 35, para que el proceso de revocación de mandato de López Obrador sea válido, deberá haber una participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores.

"La revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta", refiere la Constitución.

Los resultados de ese ejercicio de participación ciudadana podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), órgano que realizará el cómputo final del proceso, una vez resueltas las demandas que se hubieren interpuesto.

Actualmente se tiene que el padrón electoral está conformado por 94 millones 93 mil 814 personas inscritas y una lista nominal de 92 millones 823 mil 216, la que se utilizará para la revocación de mandato.