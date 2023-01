Continúa desaparecido supuesto administrador de página de noticias

A-AA+

Continúa sin aparecer Alan García Aguilar, supuesto administrador de página de noticias de Facebook, "levantado" en Guerrero. El joven fue privado de su libertad junto a Fernando Moreno y posterior a la desaparición del periodista Jesús Pintor Alegre.

El reportero Jesús Pintor Alegre y el supuesto administrador de la página de noticias "Escenario Calentano", Fernando Moreno Villegas, fueron liberados la madrugada de este jueves. después de casi 15 días de estar desaparecidos.

De acuerdo a un video difundido en las redes sociales, Pintor Alegre y Moreno Villegas cuentan que alrededor de las 3:30 de la madrugada fueron liberados por el grupo que los mantenía retenidos en el cauce del río Cuirio en el municipio de Coyuca de Catalán en la región de la Tierra Caliente.

Pintor Alegre en el video explicó que en su caso fue privado de su libertad porque el grupo armado lo acusó de ser uno de los administradores de la página de noticias Escenario Calentano, sin embargo, aseguró, él no forma parte de ese portal.

Mientras que Moreno Villegas contó que el 25 de diciembre hombres encapuchados lo retuvieron y lo subieron a una camioneta y se lo llevaron. También lo acusaron de ser uno de los administradores de la página Escenario Calentano.

"Yo no soy periodista, soy químico de profesión y que yo sepa nunca he subido una información en Escenario Calentano", dijo Moreno Villegas.

Ambos, no pudieron identificar donde estuvieron retenidos porque cuando se los llevaron les vendaron los ojos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó que el reportero y del supuesto administrador de la página Escenario Calentano, se encuentran en buen estado de salud.

El que sigue desaparecido es Alan García Aguilar, que en un video difundido en redes sociales dice —o lo obligaron a decir— que es el creador de la página de noticias Escenario Calentano.

Pintor Alegre y Moreno Villegas dijeron desconocer si el joven Alan García fue liberado y donde, pero mencionaron que tampoco es periodista y que es abogado de profesión.