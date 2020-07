Continúa la búsqueda de Dylan

San Cristóbal de las Casas.- Una madre indígena busca desde hace 27 días a su hijo de dos años, Dylan Esau Gómez Pérez, quien fue presuntamente secuestrado el 30 de junio en un mercado de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

La madre, Juanita Pérez, vendedora de frutas y verduras, llevaba todos los días a Dylan, cuya hermana esperaba al final de la jornada en los alrededores del mercado, relató Agustina Pale Álvarez, quien atiende un puesto de legumbres en el mercado.

El día que desapareció, Dylan caminó la ruta de siempre siguiendo a su hermana, pasó por los puestos de pollo, dobló a la derecha por el pasillo de los merenderos y mariscos, como confirma una cámara de seguridad en manos de la Fiscalía del estado de Chiapas.

Juanita Pérez, vendedora de legumbres, se declara consternada porque en el mercado "nunca había pasado algo así; nos ayudamos entre todas, ojalá que se toquen el corazón y le regresen al niño sano. Hemos visto al paso de los años muchos niños pidiendo trabajo, otros pidiendo comida, y otros una moneda".

Acompañada de su familia más cercana, la madre ha establecido un campamento en el pasillo del palacio de justicia en espera de tener respuesta.

"Tengo fe que las autoridades den con el paradero de mi hijo, dicen que ya hay avances pero no me dan más detalles, confío y me dan fuerza para seguir insistiendo en la búsqueda de mi gordo Dylan", dijo Juanita.