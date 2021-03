Continúa sin avances audiencia de Maru Campos en Chihuahua

Por quinta ocasión, la alcaldesa con licencia y candidata del PAN a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván, se presentó ante el juez para llevar a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación por la causa penal 2821/2020, relacionada con la nómina secreta del exgobernador del PRI, César Duarte.

La candidata acudió de forma virtual a la audiencia junto con la exdiputada del Partido Verde Ecologista, María Ávila Serna, y el exdiputado del PRI, Rodrigo de la Rosa, mismos que enfrentan los mismos cargos que la alcaldesa con licencia Campos Galván, debido a que supuestamente recibieron recursos del estado, en forma de soborno, por parte del exmandatario Duarte Jáquez.

Al iniciar la audiencia, encabezada por el juez Samuel Díaz, estando en la sala solamente los representantes legales de Campos Galván y Ávila Serna, y los representantes del Estado y Municipio, se decretó que la defensa y la parte acusatoria deberían cotejar hoja por hoja la carpeta de investigación a fin de poder continuar con el desahogo de la misma.

No obstante, el exdiputado del PRI, Rodrigo de la Rosa, señaló que sí se entregaron todas las carpetas de la parte acusatoria en tiempo y forma, por lo que en su caso no era necesaria la revisión propuesta por la defensa de Campos y Ávila.

Luego de que el juez Samuel Díaz autorizó un receso para el cotejo de documentos en el que se estableció que no había necesidad de que los presuntos imputados permanecieran en la audiencia, se retomó la misma a las 14:30 horas para determinar un nuevo receso para comer.

Aunque se determinó continuar a las 15:30 horas, al filo de las 17:00 horas se anunció que se reanudaría la audiencia a las 19:30 horas, una vez que se termine el cotejo de los documentos, por lo que sería a esa hora que se pudiera conocer el estatus legal de la hoy candidata.