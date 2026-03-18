Continúan ataques a transporte en Acapulco

CHILPANCINGO, Gro.- Los ataques contra los transportistas en Acapulco no se detienen.

Alrededor de las 11 de la noche del lunes fue incendiado un taxi de la ruta Cici-Praderas de Costa Azul, en la colonia Balcones de Costa Azul, según un reporte policial.

El taxi se quemó por completo y fueron los bomberos de Acapulco los que sofocaron el voraz incendio que consumió el coche de servicio.

La tarde del lunes, alrededor de 50 choferes de la ruta Cici-Praderas bloquearon la Costera Miguel Alemán, a la altura del fraccionamiento Costa Azul para exigir justicia por dos de sus compañeros asesinados horas atrás en su domicilio.

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La madrugada de ese lunes, en la colonia Vista Hermosa, un grupo armado irrumpió una vivienda y atacó a balazos a dos mujeres y dos hombres. El matrimonio, quienes eran choferes de la ruta de taxis Cici-Praderas, murió en el brutal ataque, así como la abuela y el hijo quedó herido.

Por la mañana del lunes, sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la colonia Jardín Azteca, hombres abordo de motocicletas alcanzaron a una urvan del transporte público y le dispararon al chofer, quien perdió el control y se estrelló contra el muro de contención.