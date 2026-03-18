logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Fotogalería

Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Continúan ataques a transporte en Acapulco

Por El Universal

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Continúan ataques a transporte en Acapulco

CHILPANCINGO, Gro.- Los ataques contra los transportistas en Acapulco no se detienen.

Alrededor de las 11 de la noche del lunes fue incendiado un taxi de la ruta Cici-Praderas de Costa Azul, en la colonia Balcones de Costa Azul, según un reporte policial.

El taxi se quemó por completo y fueron los bomberos de Acapulco los que sofocaron el voraz incendio que consumió el coche de servicio.

La tarde del lunes, alrededor de 50 choferes de la ruta Cici-Praderas bloquearon la Costera Miguel Alemán, a la altura del fraccionamiento Costa Azul para exigir justicia por dos de sus compañeros asesinados horas atrás en su domicilio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La madrugada de ese lunes, en la colonia Vista Hermosa, un grupo armado irrumpió una vivienda y atacó a balazos a dos mujeres y dos hombres. El matrimonio, quienes eran choferes de la ruta de taxis Cici-Praderas, murió en el brutal ataque, así como la abuela y el hijo quedó herido.

Por la mañana del lunes, sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la colonia Jardín Azteca, hombres abordo de motocicletas alcanzaron a una urvan del transporte público y le dispararon al chofer, quien perdió el control y se estrelló contra el muro de contención.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Semarnat reporta aumento del 64% en mariposa monarca 2025-2026
    Semarnat reporta aumento del 64% en mariposa monarca 2025-2026

    Semarnat reporta aumento del 64% en mariposa monarca 2025-2026

    SLP

    AP

    El aumento se atribuye a condiciones climáticas favorables en Estados Unidos y México durante la migración y reproducción.

    Diputados lanzan convocatoria para elegir tres consejeros del INE
    Diputados lanzan convocatoria para elegir tres consejeros del INE

    Diputados lanzan convocatoria para elegir tres consejeros del INE

    SLP

    El Universal

    El proceso incluye entrega digital de documentos, examen y entrevistas en la Cámara de Diputados.

    Personal que murió en Dos Bocas iba en un coche
    Personal que murió en Dos Bocas iba en un coche

    Personal que murió en Dos Bocas iba en un coche

    SLP

    El Universal

    Cuatro de las víctimas eran empleados de una empresa externa que transitaban en vehículo.

    Exconsejero del INE y Zambrano rechazan Plan B de Sheinbaum
    Exconsejero del INE y Zambrano rechazan Plan B de Sheinbaum

    Exconsejero del INE y Zambrano rechazan Plan B de Sheinbaum

    SLP

    El Universal

    Jesús Zambrano acusa a Sheinbaum de centralizar el poder y violar el federalismo.