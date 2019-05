Continúan congeladas 13 cuentas relacionadas con caso Odebrecht: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que son 13 cuentas bancarias relacionadas con el caso Odebrecht que se encuentran congeladas, entre ellas las de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, ambos señalados por presuntos delitos de corrupción.

Entrevistado durante la firma de un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Tabasco, Nieto Castillo negó que se haya violado el debido proceso, aclarando la UIF es el denunciante y es coadyuvante en el proceso y por lo tanto, pueden hacer públicas manifestaciones respecto a lo que les constan, pero que es evidente de que los datos de la carpeta de investigación sólo los tendrá la Fiscalía General de la República (FGR).

"Nosotros seguiremos colaborando con la FGR para efectos de que en este y en todos los demás casos se resuelva apegado a las normas del estado de derecho y se sancione a los responsables de actos de corrupción", indicó.

Santiago Nieto afirmó que está convencido que se tiene que sancionar los casos de corrupción particularmente Odebrecht.

"Es lamentable de que México durante muchos meses fue junto con Venezuela los únicos dos países que no habían realizado ninguna actividad jurídica para sancionar el caso de corrupción de Odebrecht y en este momento ha dejado esa lista negra", refirió.

Explicó que se han liberado 29 cuentas de Altos Hornos de México para pagarle a los trabajadores y a los proveedores de la empresa y no generar afectaciones a los derechos de los empleados, pero siguen congeladas otras más.

"Por esa razón desbloquearon las cuentas de Altos Hornos, 29 de ellas, pero se continúan los bloqueos contra Lozoya, Ancira, tenemos 13 cuentas bloqueadas todavía relacionadas con personas físicas y morales vinculada con el caso, incluyendo de Lozoya y Ancira", precisó.

El titular de la UIF negó que esta investigación se haya tornado personal entre él y Lozoya, afirmando que desde su ingreso al equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se le aclaro que se tenía que actuar siempre buscando la justicia y nunca la venganza.

"Todos los casos de corrupción van hacer investigados, no hay intocables y vamos actuar con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, pero sin proteger ni estar encubriendo a nadie", apuntó.