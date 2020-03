Continúan misas pese al coronavirus; difunden oración contra la pandemia

Ante la pandemia por coronavirus, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, informó que no se suspenderán las misas, pero los católicos que lo consideren oportuno las podrán seguir vía internet y medios de comunicación.

"Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, dispenso de asistir a la Santa Misa los domingos y fiestas de guardar a aquellos fieles que, en conciencia, consideren inoportuno acudir de forma presencial a las celebraciones litúrgicas", resaltó el prelado.

Invitó a los feligreses a seguir las transmisiones vía internet, además de leer el evangelio y consultar los misales que serán difundidos en la página de internet de la Arquidiócesis de México www.arquidiocesismexico.org.

Aguiar Retes refirió que las misas dominicales de las 12:00 horas en la Basílica de Guadalupe podrán seguirse a través de las páginas de Facebook del recinto mariano, de la Arquidiócesis Primada de México, de la revista Desde la Fe, del Grupo Heraldo y Azteca Noticias.

"Agradezco particularmente a estos dos últimos medios de comunicación por apoyarnos con la transmisión semanal de la Santa Misa durante este periodo", indicó.

Aguiar Retes informó que los templos de la Arquidiócesis Primada de México continuarán abiertos y al servicio de los fieles, por lo que pidió a los párrocos continuar celebrando la Santa Misa en sus horarios habituales, tanto en domingo como entre semana, pero siguiendo las indicaciones de las autoridades de guardar una distancia mínima de un metro entre los asistentes.

"Las celebraciones deben realizarse con los cuidados establecidos previamente. Dejo a consideración de los párrocos el celebrar las misas al aire libre, en la medida que les sea posible", dijo.

A partir de este miércoles 18 de marzo y hasta que pase la contingencia sanitaria, la Basílica de Guadalupe transmitirá dos actos litúrgicos durante el día, puntualizó.

Recordó que de manera temporal se suspenden la catequesis infantil, los retiros espirituales, los talleres y encuentros organizados por movimientos laicales.

"Estos días hemos conocido los considerables daños causados a nuestros hermanos de diferentes naciones por la llegada de una pandemia tan desafiante. En los últimos días los contagios van creciendo de manera que exigen una prudente estrategia de prevención", resaltó.

Difunden oración contra el Covid-19

La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México luce vacía, y la mayoría de turistas y feligreses que acuden a ella usan cubrebocas para evitar ser contagiados por el coronavirus, desde menores hasta adultos mayores. Dentro del recinto religioso, construido en el siglo XVI, en el altar dedicado al Cristo de la Salud, una pantalla de video difunde una oración que se ha escrito para frenar el Covid-19.

"Padre nuestro con confianza te pedimos que el Covid-19 no haga más daño y que pueda controlarse pronto esta epidemia y que devuelvas pronto la salud a los afectados y la paz a los lugares a donde ha llegado.

"Acoge a las personas que han fallecido por esta enfermedad, conforta a sus familias. Sostén y protege al personal sanitario que la combate, e inspira y bendice a los que trabajan para controlarla.

"Señor, Jesús, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, nos sentimos desvalidos en esta situación de emergencia sanitaria internacional, pero confiamos en ti, danos tu paz y la salud", dice la plegaria.

"Madre María de Guadalupe, protégenos y sigue cuidándonos y conduciéndonos con tu amor a tu hijo Jesús. Amén", se añade.

Además la pantalla del interior emite diversos consejos de higiene ante la pandemia:

"1.- Mantener la calma, no propagar rumores, no difundir noticias falsas, informarse a través de fuentes oficiales. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en cualquier sitio.

2.- Acudir al médico en caso de fiebre arriba de 36 grados, dolor de cabeza, dolor de garganta, y escurrimiento nasal".

Uno de los guías de turistas que labora en el edificio religioso comenta que pocas veces había visto así de vacía la Catedral Metropolitana. "La verdad es que casi nunca he visto así de vacía la Catedral y es por el coronavirus. La gente tiene miedo de estar en lugares donde hay muchas personas. Y esto se ve aquí. Por ejemplo, llegué aquí a las 10:00 y solo me han contratado un par de turistas cuando en un día regularmente ya hemos sido contratados por varios grupos de turistas", refirió. "Esperamos que esto acabe porque si nos está afectado en el bolsillo", agrega.