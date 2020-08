Contra Rosario Robles, FGR tiene más de 50 testigos

La Fiscalía General de la República (FGR) ofreció testimonio de 57 servidores y exservidores públicos para que declaren en contra de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, por el caso de la "Estafa Maestra".

En el escrito de acusación que la FGR presentó ayer martes ante el centro de justicia penal federal del Reclusorio Sur contra Robles, por ejercicio indebido del servicio público, que supuestamente cometió con dolo, la exfuncionaria es señalada de permitir un daño al erario por 5 mil 73 millones 358 mil 846.25 pesos, debido a que, como titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), no hizo nada para evitar la "Estafa Maestra".

Por ello, la FGR solicitó como reparación de daño que Robles pague el total del desvío que se provocó en este caso, es decir, 5 mil 73 millones 358 mil 846.25 pesos.

Además de solicitar una pena de 21 años de prisión en contra de la exfuncionaria, la FGR pidió que se imponga multa de 3 millones 561 mil 300 pesos.

Los testimonios que ofreció la Fiscalía se tratan de funcionarios y exfuncionarios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Sedesol, Sedatu y policías federales y ministeriales.

La acusación incluye el ofrecimiento de una sola prueba pericial en materia de contabilidad para acreditar los únicos dos hechos en los que la Fiscalía basó el proceso.

En la parte final de documento, la FGR informó al juez que hasta el momento la defensa de Robles no se ha acercado a negociar alguna determinación anticipada, como puede ser el procedimiento abreviado.

Señaló que la FGR está abierta a dialogar, tanto con la defensa como con la parte ofendida, es decir la ASF, para el caso de que Robles busque una negociación.