Contradictorio, que se gaste en concursos de belleza: Almaguer

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados aseguró que es contradictorio que se sigan pagando con recursos públicos concursos de belleza cuando el Estado mexicano tiene compromisos constitucionales para erradicar la violencia de género.

A través de la diputada Guadalupe Almaguer Pardo, el sol azteca señaló que los certámenes de belleza son una escuela con una pedagogía que trastoca el sano desarrollo de la niñez, hiper sexualizando a las niñas haciéndolas también objetos cosificados y sexuales para la industria del sexo.

"A la que ustedes le denominan un gran mercado de trabajo, han creado una industria millonaria con televisoras que las auspician, pero es a través del cuerpo de las mujeres, si alguien afirma que eso no es violencia que lo demuestre" agregó la perredista. La perredista denunció que en redes sociales se había orquestado una campaña de violencia y desprestigio mientras se llevaba a cabo esa mesa de trabajo: "Quiero comenzar comentando lo que sucede en redes en este momento de transmisión donde es evidente que están participando 90% hombres, seguramente movilizados por el tema, utilizando un tono absolutamente violento, esto es evidencia de quienes son los que consumen estos certámenes".

La también secretaria de la Comisión de Igualdad de Género en Cámara de Diputados, detalló que poco importa que objetivo de los concursos de belleza sea atraer, ya sea turísticamente o a través de un evento, ya que cuando se exhibe y denigra el cuerpo de las mujeres es violencia. "Poco importa que el objetivo sea atraer si es turístico o es una feria del caballo o un huracán, cuando el señuelo es el cuerpo de las mujeres equivale a violencia que trasgrede su sano desarrollo y además quienes defienden esta aberración, les afirmo que es una escuela de la pedagogía de la cosificación y de la violencia, esa tradición no la queremos para nuevas y futuras generaciones", subrayó la diputada Almaguer.

Del mismo modo hizo hincapié en que los certámenes de belleza no son una tradición, como se había argumentado, pues si la tradición violenta, cosifica, degrada y denigra a las mujeres, entonces se deberá cambiar lo arbitrario y lo abusivo para dejar de hacer tradición la violencia.

Aunado a esto la Diputada Feminista hizo énfasis en que la violencia simbólica es tan sutil que está normalizada y eso va creando trastornos alimenticios en las niñas, bullying por no encajar en el estereotipo y genera fatalidades como suicidios y feminicidios.

"Los certámenes de belleza crean la imagen de mujer objeto donde el patriarcado dicta esa mujer es de mi propiedad, en la que la mujer ya no puede decidir. Cuando la mujer quiere decidir entonces la matan porque no cumplió el estándar que le impusieron y hoy tenemos 10.7 feminicidios al día, respaldada por un modelo neoliberal que les ha hecho creer que asistir a un concurso de belleza es un asunto de libertad, no, es una conducta que se ha inducido".

Por lo que agregó que no se pueden seguir generando concursos de belleza y mucho menos, pagados por el gobierno con recursos del erario pues resulta una contradicción que el Estado teniendo compromisos constitucionales y ordenamientos internacionales, como los CEDAW y Belém do Pará, donde México está obligado a legislar para eliminar todo tipo de violencias y que está comprometido a desactivarlas en las acciones y en política pública, se financien este tipo de certámenes que hacen exactamente violencia simbólica.

Almaguer Pardo lamentó los comentarios ofensivos dirigidos a su compañera de bancada, la Diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, donde le dicen que está obsesionada con quitar los concursos de belleza. Pues aseguró que no era una obsesión, sino un compromiso y obligación que tienen como legisladoras de erradicar la violencia de la vida de las mujeres y las niñas de este país.

"Si hay algo que debe obsesionarnos es el cumplimiento de la ley, cumplir las facultades que nos confiere la constitución y el reglamento de la Cámara de Diputados, nosotras no venimos a lucirnos, venimos a legislar para millones de mujeres que en este país están en absoluta desventaja".