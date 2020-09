Contrastan 40 datos de ADN con presunto violador en CDMX

La fiscalía capitalina revisa más de 40 expedientes de violaciones contra mujeres, para contrastar si las pruebas de ADN de Francisco "N", detenido la semana pasada por atacar a una mujer en las inmediaciones del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, corresponden con las del presunto violador serial que suma 22 denuncias en su contra.

Fuentes consultadas por EL UNIVERSAL refirieron que hasta el momento las mujeres que han acudido, no identifican a su agresor, quien está en la cárcel y fue vinculado a proceso por el delito de violación equiparada. Derivado de esto, las autoridades continuaron con la revisión de los expedientes para continuar con los análisis periciales. De acuerdo con las fuentes, de no encontrar relación alguna con el sujeto detenido, el presunto violador serial continuaría sin ser detenido por las autoridades capitalinas.

El pasado domingo, el Ministerio Público de la fiscalía de delitos sexuales presentó la única imputación en contra de Francisco "N" por la agresión cometida contra una mujer de 45 años en las inmediaciones del Bosque de Chapultepec. Fue por este caso que la fiscalía pudo llevar a prisión al agresor; sin embargo, no se le ha podido imputar ninguna otra investigación iniciada por el delito de violación.

Hasta hace unos días habían acudido 11 mujeres ante las autoridades, quienes no encontraron similitudes en las características físicas con las de su agresor. Al momento de su detención, el pasado 4 de septiembre, Francisco "N" dijo a su víctima que ella le ayudaría a que la policía no lo descubriera, porque lo estaban persiguiendo. Luego jaló a la mujer de 45 años hacia las inmediaciones del Bosque de Chapultepec, le arrancó el pantalón y comenzó a tocarla.