Controlan brote infeccioso en Jalisco

Con 68 personas afectadas por el brote infeccioso de la bacteria Leclercia Adecarboxylata, que afectó 14 hospitales de Jalisco y provocó dos muertes, la Secretaría de Salud del estado informó que la situación ya fue controlada.

El titular de la dependencia, Fernando Petersen Aranguren, indicó que aún se estudia si en realidad fue la bacteria lo que ocasionó la muerte de dos personas o si fu fallecimiento tiene que ver con otras causas, pues antes de entrar en contacto con el patógeno presentaban un estado de salud grave.

El funcionario comentó que se considera controlado el brote y que varios pacientes ya no presentan los síntomas de la infección que provoca la bacteria en el torrente sanguíneo; dijo que algunos, incluso, ya han podido salir del hospital.

Actualmente continúan bajo tratamiento 54 personas y se analiza la forma de restablecer la distribución de los paquetes de Nutrición Parenteral Total, pues ésta fue suspendida tras encontrarse que el posible origen del brote estuvo en varios paquetes infectados.

Explicó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofrepris) aún revisa las bolsas de nutrientes que fueron retiradas para determinar si efectivamente el brote fue provocado por los paquetes de nutrientes y de ser así iniciar las acciones necesarias para sancionar a la empresa responsable.

Petersen insistió en que aún no se puede determinar quién o quiénes son los responsables por este brote, por lo que prefirió esperar a que la instancia federal concluya con la investigación.

Hasta ahora, la hipótesis de la Cofepris sobre el origen del brote señala que los paquetes infectados salieron de la empresa Centro de Mezclas SAFE, filial de Laboratorios Pisa, y aunque también se analiza si la bacteria puso estar en los insumos utilizados para la preparación de este nutrimento, la instancia federal ha señalado que hay un 70% de probabilidades de que el problema esté en el proceso de elaboración.

En tanto, el presidente de la Comisión de Salud del Congreso de Jalisco, Arturo Lemus (Morena) presentó una iniciativa para hacer una investigación sobre lo ocurrido y sancionar a los responsables.

Según el legislador, Laboratorios Pisa, la farmacéutica que controla Centro de Mezclas SAFE, está ligado a la empresa DIMESA, vetada por el gobierno federal por posibles actos de corrupción.

Lemus afirmó que también se pide investigar a funcionarios de la Secretaría de Salud Jalisco, pues la empresa que surtió los nutrimentos presuntamente infectados tiene un contrato vigente y no se le ha impuesto ninguna sanción por lo ocurrido.

En ese sentido, indicó que también presentará denuncias ante la Fiscalía del estado, la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría estatal.