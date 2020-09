Controversia, críticas, expectativa y boletos sin vender, a unas horas de la rifa del avión presidencial

La mediática rifa del avión presidencial de México, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tendrá lugar este martes sin que, hasta la fecha, se hayan conseguido vender todos los boletos pese a la gran expectación que ha suscitado.



Según reconoció este lunes Ernesto Prieto, director de la Lotería Nacional, hasta ahora solo se han vendido 4.179.000 "cachitos" (boletos), lo que representa el 69,65 % del total, logrando ingresos por 2.089,5 millones de pesos (más de 198 millones de dólares).



"Tienen billetes para estar vendiendo el día de hoy y también el día de mañana, y nosotros vamos a estar atendiendo a todos esos billeteros y a todas esas expendedoras que quieran comprar. Por eso vamos a cerrar hasta las 2 de la tarde (19.00 GMT) el día de mañana", indicó Prieto en la rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional, por lo que cerca del 30 % de los boletos no se ha podido vender todavía.



El Gobierno de México tiene previsto el sorteo de la aeronave este 15 de septiembre a las 16.00 hora local (21.00 GMT), cuando repartirá el equivalente a su valor en 100 premios de 20 millones de pesos cada uno (casi 950.000 dólares), un monto total de 2.000 millones de pesos (casi 95 millones de dólares).



EL CONTROVERTIDO AVIÓN



Deshacerse del avión, un Boeing 787 valorado por la ONU en 130 millones de dólares, es una de las principales promesas de López Obrador, quien en campaña lo tachó como uno de los principales ejemplos de los excesos y derroches de los antiguos gobiernos.



Aunque en un momento contempló sortear el vehículo para que quedara en manos de un ciudadano, después rectificó para precisar que rifaría su monto equivalente en premios.



"Ya les adelanto que cumplimos con la meta de obtener para pagar los premios, ya eso está resuelto, de modo que se va a llevar a cabo la rifa mañana por la tarde", afirmó el mandatario este lunes.



La aeronave volvió el 22 de julio al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) tras 19 meses de mantenimiento en California, Estados Unidos.



Para su segundo informe de gobierno, el presidente exhibió este mes un video sobre el avión con capacidad para 80 pasajeros, internet de alta velocidad, cuatro secciones, una oficina, una habitación tamaño "king", regadera, sala de juntas y área VIP.



El vehículo, fabricado en 2010, acumula casi 1.700 horas de vuelo, mide 56 metros de largo, alcanza una velocidad mayor a los 900 kilómetros por hora, una altura de 13.000 metros y más de 14 horas de vuelo ininterrumpidas.



También ha asegurado que hay dos ofertas de compra e incluso un anticipo de 1 millón de dólares.



GRAN EXPECTACIÓN



Pero el hecho de que no se haya concretado su venta y que los boletos no se hayan vendido ha despertado críticas de políticos de oposición, quienes lo acusan de montar un espectáculo mediático.



Incluso, este fin de semana trascendió que el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) distribuyó billetes a 951 hospitales públicos de todo el país pese a que lo recaudado se destinará justamente a comprar equipos médicos.



"Todo lo que se está obteniendo de la venta de los boletos es para comprar equipos de salud, equipos para hospitales, una vez que se haga la rifa, la semana próxima vamos a presentar un informe del dinero obtenido", dijo el presidente.