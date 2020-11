Convenio con hospitales privados permitirá disponer de 150 camas para casos de Covid

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que como parte del convenio con hospitales privados se dispondrán de 150 camas para atender a pacientes con Covid-19 de manera gratuita en ese sector.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que cualquier persona con coronavirus podría ser atendido, siguiendo el procedimiento que se acuerde.

"Se amplía el convenio con los hospitales privados ya no solo se va atender a enfermos, que tiene padecimientos distintos, no necesariamente enfermos de Covid. Se va seguir atendiendo a los enfermos del Seguro Social, del ISSSTE a los que no tiene seguridad de distintos padecimientos, además ahora también se va a tender a enfermos con Covid", dijo el mandatario.

"Se va disponer de 150 camas de hospitales privados para lograr el propósito principal de salvar vidas", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que la ampliación de este convenio con los hospitales privados es posible porque se cuenta con finanzas públicas sanas y se puede hacer esta inversión.

"Es gratuito, cualquier persona, gente humilde puede ir, de acuerdo al procedimiento que se va a estar informando, que se va a dar conocer, puede ir a ese hospital y ser atendiendo bien, como se merece cualquier ser humano y salir adelante, es decir, salvarse y no van a pagar nada".

"Es parte del presupuesto público que se tiene, porque afortunadamente contamos con finanzas públicas sanas, tenemos para estos gastos, o mejor dicho, esta inversión", dijo.