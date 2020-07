Convierten centro de convenciones de Yucatán en hospital Covid

El Centro de Convenciones de Yucatán Siglo XXI se convirtió este día en un hospital temporal para recibir pacientes de Covid-19 en proceso de recuperación y permitir el espacio para nuevos enfermos en hospitales del O'Horán (del gobierno local), el IMSS, ISSSTE y Hospital Regional de Alta Especialidad del gobierno Federal.

Será un hospital temporal que atenderá a pacientes de Covid-19, ante el aumento de casos en la entidad. Desde muy temprano, en los alrededores, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) coordinaron el reordenamiento vial en la zona para dejar abierto un circuito directo para las ambulancias y el personal médico especializado que trasladará a pacientes.

Se constató la llegada de algunas enfermeras y médicos, quienes preguntaban al personal de vigilancia en dónde quedaba la puerta de acceso para ingresar al inmueble médico.

En las calles aledañas al Siglo XXI, (local que hasta antes del coronavirus se había ampliado para el Tianguis Turístico 2020 que iba a celebrarse en Yucatán), algunos automovilistas mostraron su inconformidad debido a que al llegar a la zona se encontraban con vías cerradas o arterias reconvertidas en doble sentido. No obstante, elementos policiacos estuvieron orientando sobre la inesperada y nueva vialidad en la zona.

En total en el Siglo XXI habrán 52 camas con tomas de oxígeno para pacientes que requieran cuidados críticos, 123 camas para cuidados intermedios y 315 para cuidados mínimos que, estarán puestas a disposición para responder en caso de que la contingencia se extendiera por más tiempo y el número de contagios llegara a sobrepasar al límite de la capacidad hospitalaria del Estado.

En la entrada del lugar dispusieron de una zona de espera con siete consultorios médicos, cabe señalar que este espacio no tendrá contacto directo con el área de cuidados intensivos.

Más adelante, se instalaron tres módulos con 40 camas de descanso, exclusivo para el personal de salud que trabajará en ese sitio.

Tras la puerta de acceso principal, se encuentran las 315 camas de cuidados mínimos, este espacio es para pacientes que no requieren terapia intensiva, ni intubación con oxígeno, a diferencia de las 123 camas para cuidados intermedios.

Las 52 camas restantes contarán con conexión a oxígeno medicinal, aunque podrían aumentar con tanques de oxígeno portátiles para pacientes no graves que solamente requieran este elemento en mascarilla o puntas nasales, según se informó.