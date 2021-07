Convocan a aprobar desafuero de diputados

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez (Morena), envió a los otros tres integrantes de este órgano legislativo la convocatoria para debatir, y en su caso, aprobar el desafuero de los diputados federales Mauricio Toledo (PT) y Saúl Benjamín Huerta (ex-Morena), para el próximo lunes 5 de julio a las 13:00 horas en una sesión virtual.

Cabe recordar que el pasado miércoles esta reunión se tuvo que posponer por falta de quorum cuando no acudieron las diputadas Mary Carmen Bernal (PT) y Claudia Pastor (PRI), con lo que los legisladores se salvaron de ser desaforados.

Mauricio Toledo está acusado de enriquecimiento ilícito por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó el retiro de la inmunidad procesal. Y Saúl Huerta fue acusado, por al menos tres personas, de abuso sexual. Ambos dictámenes vienen en sentido positivo.

Integrantes de la bancada de Morena informaron que se cabildea con las bancadas del PRI y el PT para que se pueda declarar el retiro de la inmunidad y que sean votados en el pleno de San Lázaro el próximo 12 de julio.

De manera paralela, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, insistió en que, después de que sean avalados los desafueros al interior de la Sección Instructora, él pedirá a la Comisión Permanente que les obsequie la solicitud de un periodo extraordinario para que el pleno conozca ambos dictámenes.

Recordó que hay un tercer caso, el del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, pero que no entra en materia, pues no tiene fuero, pero para impedir el proceso judicial presentaron una solicitud de procedencia "cuando saben perfectamente que no tiene fuero constitucional. Pero, tenía que desahogarlo conforme a la ley la Sección Instructora y ya está resuelto".

"El otro asunto es el del diputado Saúl Huerta, ya se concluyó, tiene que retirársele el fuero. Aun cuando esté a unos días de concluir su periodo constitucional. En un acto de congruencia, de convicción, tiene que retirársele y es el trabajo que le corresponde a la Sección Instructora y conocerlo al pleno cuando se erija el jurado de procedencia. Y lo mismo sucede para el caso del otro diputado", dijo Mier Velasco.

Por su parte, el diputado federal de Morena y representante de su partido ante el INE, Sergio Gutiérrez, aseguró que aquí no se protege a nadie y recordó que en esta Legislatura ha habido desafueros, como el de su excompañero, Cipriano Charrez.

"Aquí no se protege a nadie, en esta Legislatura ha habido desafueros. Nosotros tenemos la convicción de que también se separe del cargo Huerta por lo que ha sucedido y que enfrente a la justicia con los preceptos de presunción de inocencia y en el caso de Toledo, pues lo mismo. Tiene que ser la consideración pareja para todos los actores que se encuentran en esa situación", señaló Sergio Gutiérrez.

Hizo un llamado a sus colegas del PT a que cumplan la ley y acudan a sesionar para avalar los desafueros de ambos legisladores.

"Siempre va a haber reticencias para hacer cumplir la ley. Hemos tenido la convicción de ir por el cauce legal en estos procesos, es lo que vamos a evaluar y ver cuál será el siguiente paso de la bancada de Morena. A todos los partidos políticos y todas las fracciones a que cumplan la ley, eso sería la idea", explicó.