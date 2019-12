Convocan a "Besatón" ante discriminación a pareja gay en Yucatán

Con el fin de refrendar su compromiso en materia de inclusión en el estado, y a manera de protesta por el caso de discriminación del que una pareja homosexual de turistas fue víctima, el Colectivo por la Protección de todas las Familias de Yucatán convocó a todos los ciudadanos de Mérida, sin importar su orientación sexual, a unirse al evento bautizado bajo el nombre de "Besatón".

Vía redes sociales, la pareja denunció que en las inmediaciones del Museo Palacio Cantón, al pretender tomarse una fotografía dándose un beso, uno de los guardias del lugar les pidió que se retiraran después de decirles que: "Así no se pueden tomar fotos".

El incidente ocurrido el pasado 1 de diciembre y causó tal indignación entre internautas que el Colectivo decidió crear el "Besatón", un evento que consistirá en que todas las parejas que asistan, sean heterosexuales u homosexuales, se den un beso por un periodo de tiempo de 30 minutos. Esto, para reforzar que "cualquier demostración de amor, venga de quien venga, debe ser permitida" según lo expuesto por César Briceño, uno de los fundadores del Colectivo a EL UNIVERSAL.

"No podemos seguir permitiendo que existan estas expresiones de odio. Esto es un claro reflejo de la institucionalización de la homofobia en el estado", señaló César. Ese mismo domingo por la noche, en las cuentas oficiales del Museo, se publicó un comunicado en el que la casa de cultura dijo "ratificar su compromiso con la diversidad y con ser un espacio abierto y libre de discriminación", añadiendo que lo ocurrido fungía como "una llamada de atención para alinear y reforzar los valores que debe atender el personal del museo".

Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) envió un tuit de apoyo a la pareja en el que dijo lamentar lo sucedido debido a que eso "no refleja los valores del INAH". El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) también manifestó su apoyo a los afectados, incitándolos a presentar su petición vía electrónica, telefónica o presencial en su organismo.

Recientemente, miembros del Colectivo se reunieron con el director del Museo Palacio Cantón, Bernardo Sarvide Primo, y con la encargada de Comunicación y Vinculación, Cecilia Ricardez, quienes de acuerdo con César, se mostraron apenados por el desafortunado evento y abiertos a tomar acción en ello. "Desde el principio estuvieron dispuestos a hacer una disculpa pública y a ejecutar medidas reparatorias (...) Sarvide incluso accedió a prestarnos el patio que está dentro del museo para realizar nuestro evento", explicó el activista.

Asimismo, César Briceño relató que la cabeza del Museo aseguró que aunque el guardia en cuestión pertenece a una empresa privada de seguridad, se tomarán medidas para garantizar que todo el personal reciba la capacitación correspondiente para sensibilizarse en temas de inclusión y derechos humanos.

Según lo expuesto por el activista, la convocatoria para el "Besatón" que lanzaron en redes ya tiene más de 200 personas confirmadas. "Sólo espero que esto le haga ver al gobierno estatal, lo urgente que es que se reactiven las funciones del Centro para Prevenir la Discriminación en el estado", apuntó.