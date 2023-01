Convocan a otra protesta para defender al INE

A-AA+

Organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la alianza UNID@S convocaron a una concentración el 26 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de México, de cara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para protestar en contra del plan B de la reforma electoral que se discutirá en el Congreso el próximo mes.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Amado Avendaño, integrante del Frente Cívico Nacional, adelantó que habrá un orador único en el evento, pero las organizaciones aún están definiendo a la persona.

"La idea es que el templete esté del lado de la Corte, porque la exigencia fundamental es que el Poder Judicial atienda las demandas de la ciudadanía por el daño que se pretende hacer al INE y a los procesos electorales", expuso.

"Esta es una gran oportunidad de que llenemos el Zócalo, de que hagamos presencia y nos vean en todo el país para defender la democracia", dijo.

Avendaño señaló que la propuesta de reforma desmantela el trabajo operativo del INE al reducir sus actividades y funciones, incluyendo la certeza de un padrón confiable.

"Para nosotros es relevante que aun cuando la Suprema Corte resuelva el fondo del caso más adelante, haya una suspensión para que no haya un daño. Por ejemplo, si entran en vigor a plenitud este plan B como está contemplado, cuando terminen de aprobarlo a principios del periodo ordinario de sesiones, el daño que se le habría hecho al INE una vez que se resuelva que es inconstitucional, pues es prácticamente irreparable", expuso. Por ello, detalló que buscan una suspensión de inicio por los causes legales y amparos.

Al igual que la marcha por la democracia de noviembre pasado, la convocatoria está abierta para que organizaciones y ciudadanos de otras ciudades se manifiesten.

"Lo que hicimos la vez pasada fue convocar aquí y mucha gente dijo: vamos a la Ciudad de México, y otras lo armaron cada uno en su ciudad. Bajo la misma lógica, la convocatoria será igual, en el mismo tenor, es una siguiente etapa, una continuidad de la marcha del 13 que es lo que queremos hacer", explicó.

Respecto a la decisión de hacer una concentración y no una marcha, recordó que en la movilización de noviembre pasado no esperaban un flujo tan grande de personas.

"Queremos hacer una concentración para que sea más fácil para que toda la gente esté más o menos al mismo tiempo en el Zócalo", indicó.

El integrante de Frente Cívico expuso que es una oportunidad para manifestarse ante todos los actores políticos e instituciones para que se tomen en cuenta en las decisiones democráticas del país.

El empresario Claudio X. González dijo en sus redes sociales que todos los detalles sobre la concentración se darán a conocer en los próximos días.